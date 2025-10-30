In queste ore c’è stato uno scontro social tra Tony Renda e il nuovo fidanzato di Jenny Guardiano. Ecco cosa è accaduto e il botta e risposta tra i due.

Tony Renda vs il nuovo fidanzato di Jenny Guardiano

Alcuni giorni fa Jenny Guardiano ha presentato il suo nuovo fidanzato, Giovanni. Non è ovviamente mancata la reazione dell’ex Tony Renda e tra i due è partito l’ennesimo botta e risposta. Adesso, come se non bastasse, il dj è tornato a lanciare una frecciata alla sua ex compagna, dopo aver pubblicato un lunghissimo post sui suoi profili. Questo quanto si legge in merito:

“Dopo una rottura, la differenza tra uomini e donne diventa evidente. Mentre la maggior parte degli uomini affronta il duello da soli, ricostruendosi dalla solitudine e dall’apprendimento, molte donne non chiudono una relazione senza avere un piano B, senza avere qualcun altro che aspetta nell’ombra. […] Dopo una rottura, l’uomo affronta un vuoto profondo, mentre la donna, molte volte, ha già trovato qualcuno con cui riempire questo spazio”.

Le parole di Tony Renda ben presto hanno iniziato a fare il giro del web, arrivando fino a Giovanni stesso. A quel punto il nuovo fidanzato di Jenny Guardiano ha deciso di intervenire per la prima volta e di replicare a tono al dj, dando il via a un nuovo scontro social. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente non sono sfuggite agli occhi attenti degli utenti:

“I fatti parlano sempre più forte delle parole. E facile filosofeggiare sull’amore dopo averlo calpestato tante volte. Chi conosce la storia sa bene da che parte

stavano RISPETTO e COERENZA. Caro Tony, dedica il tuo tempo ad altro. Ti ricordo che la verità non va via col tempo. Ps: Puoi anche sbloccarmi così eviti di

contattare i miei collaboratori per le serate”.

