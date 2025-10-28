Nel corso dell’ospitata a Belve, Belen Rodriguez è tornata anche a parlare della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, spiegando perché è finita tra loro. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice.

Cosa ha detto Belen Rodriguez

Ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, in onda questa sera su Rai 2, sarà Belen Rodriguez. La showgirl argentina dunque si sottoporrà a una pungente intervista con la padrona di casa Francesca Fagnani, durante la quale si racconterà a cuore aperto. In queste ore intanto in rete sono spuntate le prime anticipazioni, che stanno già facendo discutere il web, e da quanto è emerso si preannunciano grossi colpi di scena. Nel corso della chiacchierata infatti Belen ha anche parlato della sua vita privata e delle sue relazioni. A un tratto la Rodriguez ha fatto una rivelazione inaspettata, menzionando anche il suo ex marito Stefano De Martino. Queste le dichiarazioni della presentatrice, che ha affermato:

“Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana…’. I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!”.

Ma non è finita qui. Continuando a parlare di Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha spiegato perché l’amore con il conduttore di Affari Tuoi è finito. A riguardo la showgirl ha ammesso: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”.

Ma quali altre sorprese ci riserverà l’intervista di Belen a Belve? Non resta che attendere questa sera per scoprirlo. Appuntamento con la prima puntata su Rai 2 alle ore 21:30 circa.

