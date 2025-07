Ascolti record per la sesta puntata di Temptation Island

Mediaset può davvero reputarsi soddisfatta! La sesta puntata di Temptation Island, in onda ieri su Canale 5 ha registrato un risultato davvero incredibile! Il reality ha ottenuto il 30,2% di share regalandoci un colpo di scena dopo l’altro.

Temptation Island ascolti sesta puntata

Le anticipazioni promettevano benissimo, ma il risultato è stato al di là delle aspettative. La sesta puntata di Temptation Island ha registrato degli ascolti INCREDIBILI!

Dalla proposta di matrimonio di Antonio a Valentina, per passare al tradimento di Valerio alla fidanzata Sarah (e i colpi di scena che ci attenderanno). Poi ancora Maria Concetta delusa dal compagno Angelo e non solo! Ieri il pubblico ha avuto di che divertirsi e gli ascolti parlano chiarissimo.

Come si legge su Davide Maggio l’appuntamento in onda ieri sera su Canale 5 di Temptation Island ha conquistato 4.199.000 spettatori con uno share del 30.2%. Risultati straordinari che fanno ben sperare anche in vista degli ultimi due appuntamenti tra oggi e domani.

Ma con chi si scontrava Temptation Island ieri sera? Nella prima serata di martedì 29 luglio 2025, Rai 1 ha ottenuto il risultato migliore con Assaporando Parigi, seguito da 1.612.000 spettatori, pari a uno share del 10.5%. Su Rai 2, la serie Delitti in Paradiso ha coinvolto 560.000 spettatori, con uno share del 4.6%. Rai3, il viaggio-documentario Kilimangiaro On the Road è stato seguito da 653.000 spettatori, con uno share del 4.2%.

Della stessa rete di Temptation Island, non possiamo non citare anche gli altri canali Mediaset. Italia 1 ha proposto il film Brick Mansions, che ha attirato 871.000 spettatori, raggiungendo il 5.5% di share. Infine, su Rete 4, Dead for a Dollar ha raccolto 421.000 spettatori, ottenendo uno share del 2.9%.

Per farvi capire quanto si sia superato il reality delle tentazioni, ricordiamo il dato dell’anno scorso, sempre in questo periodo. Pensate che la puntata del 2024 (peraltro la finale) di Temptation Island ha ottenuto 3.722.000 telespettatori con uno share del 31,82%.

Insomma Temptation Island continua a crescere premiato dal pubblico, appassionato alle storie dei protagonisti. Stasera un’altra puntata chiave, verso il gran finale di domani e vi avvisiamo già: tenetevi pronti!