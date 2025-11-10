In chiacchiera con Silvia Toffanin a Verissimo, Max Giusti ha rivelato che non avrebbe voluto partecipare a Pechino Express: “È stata dura, ho pianto per tutto il viaggio, ma…”.

La rivelazione di Max Giusti su Pechino Express

Max Giusti è tornato a parlare di una delle esperienze televisive più intense e particolari della sua carriera in TV. Parliamo della partecipazione a Pechino Express 2020. In quell’edizione, andata in onda durante la pandemia, il conduttore romano ha fatto squadra con Marco Mazzocchi, formando la coppia de I Gladiatori. Dopo un percorso ricco di sfide, emozioni e momenti difficili, i due sono arrivati fino alla finale, classificandosi al quarto posto. A vincere furono Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni.

Ospite di Verissimo, nel programma di Silvia Toffanin, Max Giusti ha rivelato un retroscena sorprendente:

“Ho vissuto un momento molto duro prima di fare Pechino Express perché, lo posso dire, non lo volevo fare. Mi ero reso conto che ero stato un po’ leggero nella scelta”, ha ammesso.

Il conduttore ha spiegato di aver affrontato quella partenza con grande sofferenza: “Non si poteva chiamare a casa. Stare un mese lontano dalla mia famiglia è stata un’esperienza molto dura. Poi mia figlia Caterina piangeva e mi diceva: ‘Papà non andare’. Io l’ho vissuta male all’inizio, quasi come una sconfitta professionale”.

Nonostante tutto, però, questo si sarebbe trasformato con il tempo in una vera e propria lezione: “Ho pianto all’aeroporto e per tutto il volo, sono un piagnone – ha confessato ridendo –. Ora però ringrazio di averlo fatto. La gente ha imparato a conoscere un lato diverso di me e da lì sono nate nuove opportunità”.

Col senno di poi, Max Giusti ha affermato di guardare con gratitudine a quell’avventura in Cina. Una prova che, nonostante tutto, gli ha permesso inevitabilmente di ritrovare sé stesso.

