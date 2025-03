Nuova sfida di ballo a Uomini e Donne per Gianni Sperti e il cavaliere Giuseppe. I due si sono cimentati in nuovi stili, ma alla fine il verdetto è stato inequivocabile.

Uomini e Donne, seconda sfida ufficiale tra Gianni e Giuseppe

A Uomini e Donne quest’oggi si è consumata una nuova sfida di ballo tra Gianni Sperti e il cavaliere Giuseppe, ormai protagonisti di un vero e proprio duello a suon di passi di danza.

I due sembrano averci preso gusto e, ancora una volta, lo studio si è trasformato in una pista da ballo tra risate e sana competizione. A lanciare la sfida ancora una volta è stato Giuseppe, che ha chiesto a Maria De Filippi la possibilità di cimentarsi in una nuova esibizione, pur ammettendo di non essere particolarmente in forma.

Accolta la richiesta, in studio sono tornati i celebri cubi su cui i due sfidanti si sono scatenati in un medley di brani di diversi generi musicali, tra cui anche Sinceramente di Annalisa, per l’evidente gioia di Gianni. Non appena ha sentito quelle note, si è scatenato.

L’energia non è mancata, così come il divertimento, ma alla fine il verdetto è stato chiaro. Ancora una volta, Tina Cipollari ha assegnato la vittoria a Gianni, sostenendo che la sua esibizione fosse stata più varia e in linea con la musica.

“Io credo che già il pubblico ha dato una risposta, Maria. Ha vinto Gianni. Tu tre pezzi hai fatto sempre le stesse mosse, gli stessi passi. Lui ha ballato in base a quello che era la musica,” ha sentenziato Tina, analizzando le performance.

Giuseppe, pur accettando la sconfitta, ha decido di avanzare una nuova proposta, questa volta basata sulla resistenza fisica. “Tu sei ballerino, la prossima volta la decido io la gara. Gioca d’atleta con me e poi vediamo,” ha dichiarato con tono scherzoso.

A questo punto, resta da vedere se Gianni accetterà la nuova sfida e se la competizione tra i due si sposterà su un altro terreno. Intanto, il pubblico si gode questo esilarante siparietto che sembra destinato a regalare ancora tante sorprese.