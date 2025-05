La nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare e ci si sta domandando chi saranno le coppie. In queste ore un indizio social potrebbe aver rivelato che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex protagonisti di Uomini e Donne, potrebbero entrare nel cast.

Roberta e Alessandro a Temptation Island?

Temptation Island prenderà al via a partire dai primi di luglio 2025 e c’è già molta curiosità per quanto riguarda il cast. Le coppie verranno annunciate prossimamente perché le riprese della stagione dovrebbero cominciare a metà giugno. Il conduttore sarà Filippo Bisciglia, il quale accompagnerà i concorrenti in questo viaggio nei sentimenti.

Nelle ultime ore è sputata un’indiscrezione che riguarda una delle possibili coppie e quanto stiamo per rivelarvi potrebbe significare che ci sarà un’edizione mista, con personaggi famosi e persone comuni, come già visto in passato. A segnalare il rumor ci ha pensato una follower di Deianira Marzano, inviando all’esperta di gossip una Story di Roberta Di Padua.

L’ex volto di Uomini e Donne è ormai fidanzata da tempo con l’ex Cavaliere Alessandro Vicinanza e la loro storia sembra andare a gonfie vele. Forse, però, non è tutto oro ciò che luccica e a far sorgere il dubbio è una frase dell’ex Dama. Mentre stanno mangiando una torta con crema e meringa, infatti, dice:

“Ecco il suo dolce preferito. Ce lo racconti? Una meringata? Si tratta di un viaggio nei sentimenti”.

Subito dopo si sente Roberta Di Padua come se stesse silenziando qualcuno. L’esclamazione riporta alla celebre frase che contraddistingue il format di Temptation Island ed è per tale ragione che in molti pensano che potrebbero essere una delle coppie del reality. Sarà davvero così? Lo scopriremo presto.