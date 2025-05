Tony Effe e Rose Villain si stanno preparando per un nuovo tormentone estivo? In queste ore hanno annunciato un duetto: ecco il titolo della canzone e quando uscirà.

Rose Villain duetta con Tony Effe

Tony Effe ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane perché ha annunciato che sta per diventare papà della piccola Priscilla insieme a Giulia De Lellis. Come se non bastasse, l’influencer ha regalato al compagno un anello tempestato di diamanti a forma di lettera P. Un simbolo del loro amore per la figlia che nascerà nei prossimi mesi e intorno alla quale c’è grandissima attesa.

Il trapper però pensa anche al lavoro e non si ferma mai! Nella giornata di ieri è stato pubblicato un video che annunciava una collaborazione con Rose Villain e proprio oggi è arrivata la conferma ufficiale con il titolo della canzone e la data di uscita.

Sul profilo di Rose Villain, e parallelamente su quello di Tony Effe, è stato svelato che il brano si intitola “Victoria’s Secret” e sarà rilasciata il 30 maggio 2025 a mezzanotte. I due cantanti, molto probabilmente, faranno uscire il video ufficiale nelle ore successive come spesso accade in questi casi.

Non sappiamo quali vibes avrà la canzone ma i fan sperano che si possa trattare di un tormentone estivo. Rose è reduce dal Festival di Sanremo 2025 con la sua “Fuorilegge” mentre Tony ha riscontrato enorme successo con lo scorso tormentone insieme a Gaia.

Solo il pubblico sarà giudice definitivo per decretare la popolarità del brano. La cosa certa è che lo sentiremo molto spesso in radio e su tutti i più importanti palchi italiani nel corso dei prossimi mesi.