Oggi pomeriggio su Canale 5 è andato in onda il confronto tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Sui social intanto arriva la reazione di Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon.

Il post di Raul Dumitras

Nella bufera mediatica che sta travolgendo da giorni Martina De Ioannon e Gianmarco Steri adesso si inserisce Raul Dumitras. Ma andiamo per gradi e rivediamo cosa è accaduto. Dopo aver messo un punto alle loro rispettive relazioni (con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara), i due ex tronisti di Uomini e Donne hanno ripreso a frequentarsi, scatenando l’ira dei loro ex. Sui social intanto anche gli utenti si sono divisi e negli ultimi giorni i nomi dei quattro sono finiti sulla bocca di tutti.

Oggi dunque, proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi, è arrivato il confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina. Assente invece Martina, che ha preferito non affrontare Solimeno e la Ferrara. Nel corso del faccia a faccia i tre se ne sono dette di ogni. Steri tuttavia ha precisato che al momento lui e la De Ioannon non sono una coppia e che a oggi si stanno solamente frequentando.

A seguire il confronto è stato anche Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina, e ben presto sui social è arrivata la sua reazione. L’ex protagonista di Temptation Island ha postato una storia che non lascia spazio all’immaginazione. Lo scatto naturalmente in breve ha fatto il giro del web, diventando virale.

Nel frattempo Martina non è ancora intervenuta per commentare quanto accaduto a Uomini e Donne tra Gianmarco, Ciro e Cristina e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di dire la sua. A scagliarsi contro la De Ioannon nel mentre sono stati anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno condannato la scelta dell’ex tronista di non presentarsi in studio.

