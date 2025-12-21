In puntata a Verissimo Rocio Munoz Morales ha raccontato la fine della sua relazione con Raoul Bova, svelando di aver scoperto il tradimento solo dopo la separazione. Ora ha affermato di essere single, ma ha affermato di non volersi privare dell’amore in futuro….

Rocio Munoz Morales a Verissimo

Dopo Amici, così come Rocco Casalino, anche Rocio Munoz Morales è stata ospite a Verissimo e, per la prima volta, ha parlato con grande sincerità della sua separazione dall’attore Raoul Bova.

Nonostante il dolore vissuto in questo periodo difficile, l’attrice ha scelto di non rimanere in silenzio. Ha affrontato le emozioni attraverso il suo libro La vita adesso, dove ha messo a nudo alcuni momenti personali che l’hanno segnata.

Intervistata da Silvia Toffanin, Rocio Munoz Morales ha spiegato che la separazione con Raoul non è stata semplice. Al contempo la forza di andare avanti le è stata data principalmente dalle sue due figlie, che l’hanno aiutata a superare questo momento complicato. “È stato un momento difficile, ma le mie due figlie mi hanno dato la forza”, ha dichiarato, mostrando quanto siano state fondamentali per lei nel farle ritrovare il sorriso.

Un tema particolarmente doloroso per Rocio Munoz Morales è stato il tradimento di Raoul Bova, che l’ha scoperto solo dopo la fine della loro relazione. “Non avevo capito che mi tradiva, ho scoperto cose che mi hanno ferita”, ha spiegato, svelando il lato più difficile della separazione.

Nonostante la delusione per il tradimento, l’attrice ha aggiunto di non avere rimpianti per la loro storia d’amore. “Non ho rimpianti. Lui sarà sempre il papà delle mie figlie. E non posso che augurargli il meglio”, ha continuato, mostrando una maturità e una serenità nonostante il dolore.

Rocio Munoz Morales ha anche parlato del suo ritorno alla vita da single, un aspetto che le sembra ancora strano dopo tanti anni passati al fianco di Raoul. “Dopo 14 anni sono tornata single e mi fa pure strano”, ha confessato, ma ha aggiunto di non voler chiudere le porte all’amore in futuro.

“Non voglio rinunciare all’amore, anche se per il momento non è la mia priorità”, ha precisato, sottolineando che, per ora, il suo obiettivo è concentrarsi su se stessa e sulla sua famiglia. “Voglio godermi questo momento, dove tante cose stanno prendendo nuove forme”, ha concluso.

Così Rocio Munoz Morales guarda avanti, pronta a scrivere nuovi capitoli della sua vita.

