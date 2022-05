Rocco Siffredi serie TV

Anche se l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a opera dell’interessato e della piattaforma di streaming non prima di un paio di giorni, Novella 2000 è già in grado di spifferarlo. La vita di Rocco Siffredi sarà raccontata in una serie TV prodotta da Netflix!

Da quanto apprendiamo, il progetto dovrebbe abbracciare l’esperienza di Siffredi nel mondo dell’hard tra gli anni Ottanta e Novanta. In preparazione di ciò, pare che la troupe incaricata di realizzare lo show si stia muovendo per raggiungere l’Ungheria, dove Rocco ha la sua casa di produzione e un’accademia nella quale insegna anche la pornostar Malena.

Dal modo in cui il maestro del porno si muove, organizza il lavoro e gestisce il set gli autori della serie TV trarranno ispirazione per raccontare Rocco Siffredi. Ai retroscena sul suo lavoro si mescoleranno sicuramente i momenti salienti della vita privata, dall’incontro con Rosa alla nascita dei figli.

Alessandro Borghi è Rocco

Ma Novella 2000 è anche in grado di anticiparvi chi è stato scelto per vestire i panni di Rocco Siffredi nella serie TV di Netflix. Ci risulta che a impersonare il celebre re dell’hard, con tutte le responsabilità che questo comporta, sarà una stella del calibro di Alessandro Borghi.

Verso la metà del mese anche Borghi dovrebbe raggiungere il loft di Csömör (provincia di Pest) in cui Siffredi confeziona da anni le sue produzioni. Conoscere personalmente Rocco sarà essenziale per apprendere come meglio diventare lui sul piccolo schermo.

E sarà interessante scoprire come la notizia verrà accolta dai fan dell’attore romano. Borghi non è il primo a prestarsi a biopic del genere su personaggi tanto iconici del costume moderno. Soltanto un anno fa, per esempio, Pietro Castellitto e Greta Scarano si sono cimentati in una versione ancora giovane e acerba di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Rocco Siffredi non è peraltro nuovo a collaborazioni come questa con il colosso americano dello streaming. Per diverso tempo, infatti, Netflix ha ospitato il suo Siffredi Late Night. In questo show l’attore si prestava a indottrinare aspiranti performer di film per adulti su come diventare vere pornostar.

Novella 2000 © riproduzione riservata.