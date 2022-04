2 Manuel Dosio: nel futuro un nuovo reality?

Mentre il fratello si diverte a fare il latin lover alla Pupa e il Secchione, Manuel Dosio ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 nella quale ha parlato di un’eventuale nuova esperienza in un reality show, ma soprattutto del suo lavoro di creator per Onlyfans.

Esploso mediaticamente proprio grazie alla piattaforma di condivisione per contenuti espliciti a pagamento, Manuel Dosio ha partecipato anche a un’edizione di Ex on the Beach. Proprio qui ha capito che fare televisione non gli dispiace, perciò non disdegnerebbe cimentarsi in altre trasmissioni. Quali?

Il nostro Armando Sanchez, che ha firmato l’intervista, ha chiesto a Manuel se vorrebbe prendere parte a un altro reality e lui, contrariamente al fratello Denis il quale è un ex vippone del GFVip, ha risposto:

“Mi affascina tantissimo l’Isola dei Famosi. Sono certo di saper resistere a tutte le difficoltà che riserva il programma: la mancanza di cibo, la stanchezza, il non potersi allenare in palestra. Visto che sono abituato a una vita agiata, sarebbe bello mettermi alla prova”.

La nuova edizione dell’Isola è già iniziata da settimane, ma considerando che andrà avanti fino a giugno chissà che sin da quest’anno la produzione non prenda in considerazione l’aspirazione di Manuel.

Il fratello di Denis ha poi parlato della sua attività su Onlyfans, il sito per contenuti hot a pagamento in cui è diventato una vera star. Ed ecco che cosa ha rivelato…