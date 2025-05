Prima di lasciare una volta per tutte la scuola di Amici 24, Nicolò Filippucci riabbraccia TrigNO e gli propone di fare una canzone insieme. Ecco la reazione del cantante.

La proposta di Nicolò Filippucci a TrigNO

Negli ultimi due giorni in rete e sui siti dei gossip il nome di Nicolò Filippucci è ovunque. Il cantante infatti sabato sera, nel corso della semifinale di Amici 24, è stato ufficialmente eliminato dal programma e ha così dovuto abbandonare per sempre la scuola, rinunciando alla possibilità di portare a termine il suo percorso. Sui social è però esploso il caos e migliaia di utenti si stanno schierando non solo contro il programma, ma anche contro la scelta dei giudici, “colpevoli” di aver eliminato uno dei papabili vincitori di questa edizione.

Oggi intanto, nel corso della nuova puntata del daytime, Filippucci ha fatto ritorno momentaneamente all’intero della scuola e ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi compagni. Ma non solo. Il giovane artista si è anche esibito per i finalisti e al termine della performance ha salutato per l’ultima volta i ragazzi. Prima di congedarsi Nicolò ha sorpreso tutti e ha proposto a TrigNO di fare una canzone insieme. Non è mancata la reazione del cantante, che ha così affermato: “Facciamo un album”.

trigno: il mio fratellino, fatti abbraccia, ci vediamo ai live, overdose d'amore

nicolò: ci divertiamo, poi facciamo un pezzo insieme

trigno: un album

nicolò: un album è vero

i pettynez❤️‍🩹#amici24 pic.twitter.com/j0Nf3KSRhg — rachele🎈 (@Rac915) May 12, 2025

In queste ore nel mentre a schierarsi dalla parte di Nicolò Filippucci è stato anche Luca Jurman. Nel corso di una diretta social, l’ex prof di Amici si è scagliato contro i giudici e senza peli sulla lingua ha affermato:

“Che roba. Questa cosa qua è veramente orribile. Un momento di televisione così basso, è veramente squallida questa roba. […] Se fosse una cosa meritocratica, visto che tante volte il pongo regolamento è stato fatto a ca**o, io per evitare sta roba, dopo che avete fatto passare TrigNO, allora dovevano andare tutti, finale a 6. Davanti al pubblico. Almeno era il pubblico giudice, dato che voi non siete in grado di fare i giudici”.