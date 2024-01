Romina Carrisi sbotta contro Fiorello: “Bullismo prendere in giro il nome di un bambino appena nato”

Spettacolo

Debora Parigi | 27 Gennaio 2024

Un paio di giorni fa Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è diventata mamma per la prima volta. Il nome scelto per il piccolo da lei e il compagno è un po’ particolare. Su di esso Fiorello ci ha fatto dell’ironia che però non è piaciuta alla neo-mamma che ha risposto un po’ stizzita.

La replica di Romina Carrisi alla battuta di Fiorello sul nome scelto per il figlio

Nella tarda serata del 24 gennaio Romina Carrisi è diventata mamma per la prima volta. Lei e il compagno Stefano Rastelli hanno avuto un maschietto che hanno scelto di chiamare Axel Lupo. Tanta gioia in casa Carrisi, quindi, per questo nuovo arrivato proprio dalla minore delle figlie di Al Bano e la Power.

Come possiamo notare, il nome scelto per il bambino dalla coppia è molto particolare. E non è passato inosservato dalle battute di Fiorello nel suo programma Viva Rai 2. Cosa aveva detto lo showman? Con i suoi colleghi di trasmissione si stava occupando del tema dei nomi particolari dati appunto dai vip ai propri figli. E ha detto:

“La Nasti la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer. Ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina… gli amici la chiamerebbero Blatty”.

Queste battute non sono piaciute a Romina Carrisi che è intervenuta sui social. Nelle sue storie di Instagram ha scritto: “Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì… certo… Fiorello si fa per ridere ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neomamma mi dispiace. Baci e buon Sanremo”. Poi ha concluso aggiornando sul figlio: “Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque”.

Intanto Romina proprio questa mattina ha lasciato l’ospedale Fatebenefratelli di Roma, dove ha partorito. Ed è tornata a casa con il suo bambino e il compagno.