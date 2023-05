Romina Power avrebbe negato a Loredana Lecciso di partecipare allo show di Al Bano

NEWS

Debora Parigi | 10 Maggio 2023

In occasione dello show per festeggiare i suoi 80 anni, sembra che Romina Power abbia messo un veto sulla presenza di Loredana Lecciso

Il veto di Romina Power su Loredana Lecciso nello show di Al Bano

La presenza di Loredana Lecciso durante lo show di Al Bano per festeggiare i suoi 80 anni non sarebbe gradita a Romina Power. A dare questa notizia è Dagospia che racconta come la prima moglie di Albano Carrisi abbia negato alla seconda moglie di far parte del grande evento che andrà in onda su Canale 5 e vederà la presenza di tutti i figli del cantante. Sul sito infatti si legge:

“Si sussurra che Romina Power non gradisse la presenza di Loreda Lecciso come ospite nello show di Al Bano su Canele 5. L’ugola di Cellino San Marco aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia al suo fianco. La Lecciso ha fatto un passo indietro per amore dei figli, ma siamo certi che non perdonerà l’entrata a gamba tesa di ‘Rovina’ Power. Si vendicherà?”

I rapporti tra Romina e Loredana non sono dei migliori, le due donne infatti, nonostante tutti questi anni, non sono ancora riuscite ad andare d’accordo. Proprio alcuni mesi fa la Power aveva lanciato una diffida a Domenica In in vista dell’ospitata di Loredana Lecciso avvenuta a inizio ottobre. In quell’occasione, quando la Lecciso stava per nominare Romina, fu subito interrotta da Mara Venier che parlò appunto della diffida ricevuta e quindi che non poteva essere menzionata nel programma. Disse in puntata:

“Non nominiamo perché ci querelano. E non dobbiamo nominare niente… No, no, non si nomina proprio. Per adesso. Poi vediamo nel corso dell’intervista cosa succede. Però per adesso preferisco non nominare Romina perché Romina… Io ho ricevuto, posso dirlo pubblicamente, siamo stati diffidati da fare il nome di Romina. Per cui cercheremo di evitare questo. Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara!”

Di recente Jasmine Carrisi, figlia di Loredana e Al Bano, ha rivelato di essere in contatto con i primi tre figli del padre, ma di non avere rapporti con appunto la Power.