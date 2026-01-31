Il rapper festeggia gli anni con il premio di cittadino dell’anno di Grugliasco

Mentre l’universo social si prepara a inondare di cuori il suo profilo per il brindisi di compleanno, Rosa Chemical sceglie di stupire tutti con un annuncio. L’artista piemontese ha appena ricevuto la prestigiosa Gru d’Oro, un riconoscimento che il Comune di Grugliasco assegna annualmente al cittadino più meritevole dell’intero territorio.

“Oggi è il mio compleanno quindi auguri a me. Ieri sera, invece, il Comune di Grugliasco ha scelto di premiarmi con la Gru d’Oro, riconoscimento di cittadino grugliaschese dell’anno” scrive l’artista sul suo profilo Instagram.

Il tempismo della notizia appare perfetto perché la consegna del premio è avvenuta proprio alla vigilia del suo compleanno, trasformando i festeggiamenti privati in un evento memorabile. Molti fan ipotizzavano una festa trasgressiva nei club milanesi, ma Manuel Franco Rocati ha preferito tornare lì dove tutto ha avuto inizio per stringere le mani delle autorità locali.

Rosa Chemical ha dichiarato apertamente che questo premio possiede un valore profondo poiché rappresenta l’abbraccio autentico della sua gente e della sua terra d’origine.

Le parole di Rosa Chemical

“Ricevere questo premio dalla mia città ha per me un valore profondo. Lo accolgo con gratitudine e con il senso di responsabilità che ogni riconoscimento autentico porta con sé. Questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo, ma il primo mattoncino del muro che andremo a costruire insieme nel corso di quest’anno. Grazie al Comune di Grugliasco e a tutte le persone che continuano a credere nel valore del legame tra un artista e il luogo da cui tutto ha avuto inizio”.

L’artista vede questo traguardo non come un semplice punto di arrivo, ma come il primo fondamentale mattoncino di un progetto molto più ampio che intende costruire nel prossimo futuro. Nel suo messaggio traspare un forte senso di responsabilità verso la comunità, suggerendo che il legame tra la sua arte e Grugliasco diventerà ancora più solido durante l’anno.

Il rapper ha ringraziato pubblicamente l’amministrazione comunale e tutti coloro che sostengono il valore intrinseco del rapporto viscerale che unisce ogni creativo alle proprie radici geografiche. Mentre i follower continuano a inviare messaggi di auguri, la Gru d’Oro brilla sulla sua bacheca come il simbolo di una consacrazione che va ben oltre le classifiche musicali.

Dario Lessa

Leggi anche: Jovanotti è Commendatore: il prestigioso omaggio di Mattarella