Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi per davvero? A parlare è lei. L’ex amato volto di Uomini e Donne ha voluto replicare alle voci svelando come stanno davvero le cose tra loro.

Crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione?

Coppia amatissima uscita da Uomini e Donne e molto seguita sui social è quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Negli anni hanno costruito una famiglia e insieme hanno due figli, Ethan e Achille. Periodicamente però non mancano voci di una presunta crisi, a cui lei ha deciso di rispondere una volta per tutte. La replica è arrivata sui social, come vedremo.

C’è da dire che negli anni Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non hanno mai nascosto di avere affrontato dei periodi complicati che, a loro volta, sono sempre riusciti a superare.

Nonostante questo, però, i fan spesso si chiedono cosa succede tra loro e c’è chi persino insinua una rottura anche dovuta ai pochi contenuti pubblicati insieme.

Lo sfogo di Rosa, che replica alle voci

Sono state proprio queste illazioni a portare Rosa Perrotta a chiarire una volta per tutte. Con uno sfogo l’ex tronista ha chiarito come stanno davvero le cose e risposto alle voci di crisi con Pietro Tartaglione:

“Con cadenza periodica fissa qualcuno se ne esce con questa cosa. Perché mai? Quali sono i segnali? Fossimo una coppia instabile ci potrebbe stare, tira e molla, lascia e prendi, ci hanno fatto una carriera su questo, lo capirei. Ma stiamo insieme da otto anni e mezzo. Sempre lo stesso uomo, sempre la stessa donna. Coppia stabile. Ogni volta a confermarvi che sismo l’unica donna e l’unico uomo che frequentiamo intimamente a distanza ravvicinata”.

E ancora Rosa Perrotta ha aggiunto: “Non molliamo eppure ogni sei, sette mesi, crisi, ci siamo lasciati. Non siamo la coppia del Mulino Bianco, abbiamo avuto una crisi importante dopo la nascita del mio primo figlio, di cui io stessa vi ho parlato qui, non sono andata nei salotti televisivi. Sicuramente abbiamo avuto dei problemi, litighiamo un giorno si e l’altro pure, ma non c’è motivo per pensare queste cose, si insinua sempre che la fine sia dietro l’angolo. E vabbè quando sarà ve lo dirò. Prendo il cellulare e faccio le storie, per il momento non penso. Chiediamo a Pietro ma penso di no”.

Insomma Rosa Perrotta ha smentito la crisi o addirittura la rottura da Pietro Tartaglione e messo a tacere le voci che li vedrebbero lontani una volta per tutte.

