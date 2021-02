1 Effusioni tra Rosalinda Cannavò e Zenga?

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato a conoscersi meglio e, dopo la dichiarazione del gieffino, i due si sono lasciati via via andare, specie poi dopo il gesto fatto dall’ex della gieffina Giuliano Condorelli. Da qui è stato più semplice per i due avvicinarsi e lasciarsi andare alle effusioni, come ieri.

Prima di andare a dormire, Rosalinda Cannavò ha fatto visita al letto di Andrea Zenga e i due, come visto nel video, pare si siano scambiati teneri gesti. Se qualcuno pensava che la regia censurasse le immagini, in realtà il momento è stato ripreso dall’occhio attento del GF Vip, come mostrato in questo video caricato sui social da alcuni utenti del web, che hanno notato ‘strani movimenti’.

Legame però che ha portato ad un brusco allontanamento di Dayane Mello, la quale si è sentita tradita dalla sua ‘amica speciale’. Proprio a proposito di questo Andrea Zenga nelle scorse ore ha nutrito non pochi dubbi nel rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Le Rosmello ieri a tarda notte hanno chiarito le loro divergenze, ma nonostante ciò il gieffino ha insinuato qualcosa:

“E dato che si è tirato fuori l’argomento, non mi pare neanche che sia innamorata di te, non mi pare, ecco. Fuori il rapporto si è comunque idealizzato, però amiche ok, innamorate è un altro. Però sai, forse con questa parola ‘amore’ si è un po’ idealizzato, è un pensiero che mi viene. Poi anche il post del fratello sinceramente non lo capisco. Che vuol dire ‘l’ha tradita’?”.

Per quanto secondo Andrea Zenga il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sia stato idealizzato da fuori, i gesti plateali della modella potrebbero lasciare intendere ben altro, almeno questa è la percezione circa alcune dichiarazioni fatte in questi giorni! E voi cosa ne pensate?