1 Rosalinda Cannavò parla di Dayane Mello

L’intervista a Chi Magazine con protagonista Rosalinda Cannavò ha offerto non pochi spunti. L’attrice ha risposto ad alcune domande poste da Gabriele Parpiglia e tra esse non è potuto mancare uno spazio dedicato al forte legame instaurato al GF Vip con la modella, Dayane Mello. In moltissimi hanno visto in loro qualcosa in più di una semplice amicizia, per gesti, parole e attenzioni, anche a seguito delle rivelazioni di entrambe nelle ultime due puntate.

Rosalinda Cannavò, però, sembra aver scelto Andrea Zenga e a Chi ha voluto in qualche modo frenare i pensieri di chi sostiene che tra lei e Dayane Mello potesse nascere una storia d’amore:

“Quella fra me e Dayane Mello è stata un’amicizia fortissima, io stessa ho usato più volte la parola amore perché per me l’amicizia è amore, ho già spiegato questa cosa tante volte: si trattava solo di amicizia.

Non avevo mai avuto un rapporto così stretto con un’amica, lei era molto fisica ed è molto carnale, io sono un po’ più distaccata. Ma eravamo amiche, anche Dayane vi dirà che eravamo amiche, anche se ora ha detto un’altra cosa. Ma era davvero una unione amichevole fra donne, bellissima e rara”.

Ha spiegato Rosalinda Cannavò, discostandosi dal pensiero e dalla percezione che tante persone hanno potuto avere osservando il loro legame.