Intercettata da Repubblica, Andrea Delogu ha rilasciato le primissime dichiarazioni dopo la morte di suo fratello Evan.

Le parole di Andrea Delogu

Un dolore immenso ha colpito Andrea Delogu, conduttrice e attuale cncorrente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice infatti mercoledì pomeriggio ha ricevuto la notizia più devastante: la morte del fratello Evan, appena diciottenne.

Raggiunta da Repubblica mentre tornava nella sua città natale, Bellaria (Emilia-Romagna), Andrea Delogu è riuscita a pronunciare solo poche, toccanti parole: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla.” E in un momento come questo è più che comprensibile.

Accanto a lei, come sempre nei momenti più difficili, c’è Ema Stokholma, amica e collega inseparabile, che la sta sostenendo con discrezione e affetto.

Per Andrea Delogu, Evan non era soltanto un fratello, ma quasi un figlio. Su Instagram lo aveva chiamato “il fratello più bello del mondo” e aveva raccontato il desiderio di farlo trasferire presto a Roma, così da poterlo seguire da vicino. I 25 anni di differenza tra i due avevano trasformato il loro legame in un rapporto profondo e speciale.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera famiglia di Ballando con le stelle. Milly Carlucci e la produzione Rai si sono strette intorno a lei: la conduttrice ha dichiarato a La Vita in Diretta di essere “agghiacciata” per la tragedia e ha espresso tutta la sua vicinanza ad Andrea Delogu.

Per ora non si sa se la Delogu tornerà presto in trasmissione, ma non dovrebbe essere questo il problema. È il momento del silenzio, quello del dolore che non ha parole. Come reso noto dalla famiglia i funerali di Evan si terranno oggi, 31 ottobre, a Bellaria.

Novella2000.it e Novella 2000 si stringono ad Andrea Delogu e la sua famiglia.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.