Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello Evan: “Momento devastante”
Le prime parole della conduttrice dopo la scomparsa del suo amato fratello
Intercettata da Repubblica, Andrea Delogu ha rilasciato le primissime dichiarazioni dopo la morte di suo fratello Evan.
Le parole di Andrea Delogu
Un dolore immenso ha colpito Andrea Delogu, conduttrice e attuale cncorrente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice infatti mercoledì pomeriggio ha ricevuto la notizia più devastante: la morte del fratello Evan, appena diciottenne.
Raggiunta da Repubblica mentre tornava nella sua città natale, Bellaria (Emilia-Romagna), Andrea Delogu è riuscita a pronunciare solo poche, toccanti parole: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla.” E in un momento come questo è più che comprensibile.
Accanto a lei, come sempre nei momenti più difficili, c’è Ema Stokholma, amica e collega inseparabile, che la sta sostenendo con discrezione e affetto.
Per Andrea Delogu, Evan non era soltanto un fratello, ma quasi un figlio. Su Instagram lo aveva chiamato “il fratello più bello del mondo” e aveva raccontato il desiderio di farlo trasferire presto a Roma, così da poterlo seguire da vicino. I 25 anni di differenza tra i due avevano trasformato il loro legame in un rapporto profondo e speciale.
La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera famiglia di Ballando con le stelle. Milly Carlucci e la produzione Rai si sono strette intorno a lei: la conduttrice ha dichiarato a La Vita in Diretta di essere “agghiacciata” per la tragedia e ha espresso tutta la sua vicinanza ad Andrea Delogu.
Per ora non si sa se la Delogu tornerà presto in trasmissione, ma non dovrebbe essere questo il problema. È il momento del silenzio, quello del dolore che non ha parole. Come reso noto dalla famiglia i funerali di Evan si terranno oggi, 31 ottobre, a Bellaria.
Novella2000.it e Novella 2000 si stringono ad Andrea Delogu e la sua famiglia.
