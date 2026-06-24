Martedì 30 giugno Rosario Miraggio sarà protagonista in Piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta: «È il concerto più importante della mia vita» esordisce il cantante che aggiunge «la musica può essere anche ambasciatrice per tanti giovani che abitualmente non conoscono questi posti meravigliosi».

Rosario Miraggio, il concerto tra arte e musica

Non solo musica ma anche arte se si pensa che la Reggia di Caserta è la residenza reale più grande al mondo per volume. Voluta da Carlo di Borbone per competere con Versailles, fu progettata dall’architetto Luigi Vanvitelli a partire dal 1752. Situata in Campania, è un capolavoro del barocco e del neoclassicismo italiano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Rosario Miraggio, cantautore partenopeo con milioni di streaming e visualizzazioni sui social network dopo aver spopolato all’Arena Flegrea sceglie un palcoscenico di prestigio dove si esibirà in un mix di canzoni del passato, che lo hanno reso molto popolare e lavori attuali, che sono già patrimonio della musica partenopea, anche grazie alla partecipazione di numerosi artisti che lo accompagneranno durante il concerto.

Ad arricchire la serata saranno numerosi ospiti: LDA, Aka7even, FDV (Francesco Da Vinci), Ivan Granatino, Mr Hyde, Mavi, Ida Rendano e Silvia Uras, protagonisti insieme a Miraggio di una grande festa della musica campana. Un mix di emozioni che il concerto del 30 giugno promette e mantiene, tra musica arte e beneficenza. L’artista e il duo staff hanno deciso, inoltre, di collaborare con Salvatore Schiano, presidente della ESSECI ITALIA Spa e del marchio Seta Blu, per devolvere una somma a favore della fondazione Santobono Pausillipon.

Molto soddisfatta e felice la direttrice generale Flavia Matrisciano: «Siamo molto contenti di questa donazione che avverrà e felici di essere presenti al concerto di Rosario Miraggio che conosciamo ed apprezziamo non solo musicalmente ma soprattutto umanamente». Appuntamento quindi a martedì per un successo già preannunciato targato Rosario Miraggio.