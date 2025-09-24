Serata indimenticabile per Rose Villain, che al suo primo Forum di Assago tra i tanti ospiti ha infiammato il palco con un duetto insieme ad Annalisa sulle note di Eva + Eva.

Il duetto tra Rose Villain e Annalisa al Forum

Ieri 23 settembre all’Unipol Forum di Assago ha accolto per la prima volta Rose Villain per il suo Radio Trilogy Tour 2025. La cantante per questo debutto sul grande palco ha voluto con sé tantissimi amici e artisti con i quali ha duettato o con cui ha pronta una nuova collaborazione. E non poteva certamente mancare Annalisa (che solo ieri ha lanciato la tracklist del suo nuovo album in cui c’è anche Paolo Santo).

Nel 2021 proprio Rose Villain è stata una delle protagoniste dell’album della collega dal titolo Nuda10, con un duetto sulle note di Eva + Eva. La traccia ha poi visto la luce come terzo singolo nell’ottobre dello stesso anno. Il brano è stato un vero e proprio successo, diventando un tormentone, ma anche tra i pezzi più amati di Annalisa.

Per ricambiare amicizia e gratitudine che le lega, Rose Villain l’ha voluta con sé ieri sera sul palco dove, come detto, hanno replicato quel duetto che tanto ha portato fortuna e bene a entrambe. Inutile dirvi che all’ingresso di Annalisa il pubblico è totalmente esploso e ha cantato insieme alle due artiste a squarciagola, infiammando così il Forum di Assago.

Ma non solo Annalisa. A fare compagnia a Rose Villain sul palco si sono susseguiti anche Lazza, Elisa, Sixpm, Chiello, Bresh, Gaia. Con quest’ultima ha preannunciato un nuovo duetto che sta già facendo impazzire i social.

Insomma una serata davvero speciale sia per Rose che per i suoi fan. Pubblico che ora non vedono l’ora di scoprire quali altre sorprese ha preparato per loro. Ricordiamo per altro che alla mezzanotte è stato lanciato il nuovo singolo “Bollicine”, presente anch’esso nella scaletta del live di ieri.