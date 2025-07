Terribile notizia dal Regno Unito. Grave lutto per la Famiglia reale inglese. Rosie Roche, la cugina di secondo grado di William e Harry, è stata trovata morta, come si apprende dalle testate locali: “Accanto a lei un’arma da fuoco”.

Trovata morta Rosie Roche, cugina di William e Harry

Una brutta notizia è arrivata in queste ore dall’Inghilterra. Una nipote dello zio della Principessa Diana è stata trovata morta a Norton, nella casa di famiglia. Come si apprende dalle fonti si tratta di Rosie Roche, aveva solo 20 anni. Dalla ricostruzione pare sia stata trovata, accanto a lei, un’arma da fuoco. In base alle prime testimonianze e informazioni stava preparando la valigia per le vacanze quando lo scorso 14 luglio è stata trovata priva di vita.

Nessuna persona, secondo le indagini, sarebbe coinvolta in questo grave incidente. Il The Sun ha ricordato anche che tra i membri della Royal Family c’è massimo riserbo e silenzio. Solo un portavoce della famiglia ha dichiarato: “Ci mancherà moltissimo”.

Il tribunale del Wiltshire e di Swindon pare abbiano aperto un fascicolo per procedere con tutte le verifiche e accertamenti del caso.

Come detto Rosie Roche era cugina di secondo grado di William e Harry e alcune informazioni sulla giovane studentessa di Letteratura inglese (frequentava l’Università di Durham) arrivano dal necrologio del giornale locale Yorkshire Post:

“Roche Rosie Jeanne Burke. Morta lunedì 14 luglio 2025. Figlia adorata di Hugh e Pippa, sorella incredibile di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long”. I funerali saranno in forma strettamente privata.

Purtroppo non si tratta dell’unico lutto che ha arrecato profondo dolore ai reali inglesi. Solo a febbraio dello scorso anno è stato trovato privo di vita Thomas Kingson, il marito di Lady Gabriella, cugina di Harry e William. Adesso a distanza di poco più di un anno la tragica scomparsa di Rosie Roche. Come si apprende ora ci saranno tutti gli accertamenti del caso sull’accaduto.