La nuova edizione di Temptation Island è entrata nel vivo e nel corso della prossima puntata accadrà qualcosa di totalmente inaspettato. Una delle fidanzate infatti assisterà al tradimento del suo compagno con una tentatrice. Ecco di chi si tratta.

Arriva il tradimento a Temptation Island

Anche quest’anno il pubblico di Canale 5 sta seguendo attentamente quanto accade a Temptation Island. La nuova edizione del reality show targato Maria De Filippi sta infatti tenendo compagnia a milioni di telespettatori e sta registrando ascolti da capogiro. Il pubblico si è dunque appassionato al viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste e per questo motivo, dato il grande successo del programma, Mediaset ha deciso di regalare ai fan una puntata aggiuntiva. Sia questa settimana che la prossima la trasmissione andrà in onda con un doppio appuntamento, nelle serate di mercoledì e giovedì.

Cresce intanto l’attesa di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata e, stando alle prime anticipazioni emerse, i colpi di scena saranno dietro l’angolo. Proprio domani sera infatti accadrà l’inaspettato e una delle fidanzate assisterà al tradimento del suo uomo con una delle tentatrici. Ma di chi stiamo parlando e cosa succederà? A rivelarlo è Dagospia.

Stando a quanto si legge sul noto portale, sembrerebbe che durante la quarta puntata di Temptation Island Simone si avvicinerà sempre più a una delle single e tra loro scatterà il bacio. La fidanzata Sonia a quel punto scoprirà l’accaduto e potrebbe di conseguenza prendere una decisione definitiva. Già dalle immagini del promo si nota Simone vicinissimo a una delle tentatrici e sembrerebbe dunque, stando a quanto è emerso, che il personal trainer non sia riuscito a frenarsi.

Ma cosa accadrà e come reagirà Sonia? Non resta che attendere la prossima puntata del reality show per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 a mercoledì 23 luglio, naturalmente in prima serata.