“In molti la scambiano per mia figlia”, così Rudy Zerbi ha parlato della sua fidanzata, 22 anni più giovane di lui, durante un fuori onda a Radio Deejay.

La fidanzata di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi, volto noto della televisione e protagonista di numerosi programmi, è felicemente fidanzato da circa due anni con Grace Raccah, figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, proprietario del brand di moda Dan John. Un amore solido che dura dal 2023, ma che inizialmente era stato tenuto lontano dai riflettori, come lo stesso Zerbi aveva lasciato intuire durante un’intervista a Verissimo nel dicembre 2022.

All’epoca, infatti, il produttore musicale aveva raccontato di essere uscito da un lungo periodo di solitudine sentimentale: “Dopo tre anni di cuore surgelato, forse sta accadendo qualcosa…” aveva detto, con un sorriso timido e un pizzico di scaramanzia. Pochi mesi dopo, è arrivata la conferma della relazione con Grace, che ha 22 anni in meno di lui.

La differenza d’età tra Rudy e la compagna non è passata inosservata, e in alcuni casi ha dato vita a simpatici equivoci. Lo stesso Rudy Zerbi ha raccontato, ridendo, un episodio curioso:

“È la seconda volta in due anni che la scambiano per mia figlia. Nonostante abbia una figlia, non è certo una bambina”, ha confidato per errore in diretta a Radio Deejay, durante una telefonata con Rosita Celentano.

Un momento di spontaneità che ha mostrato, ancora una volta, l’ironia con cui Rudy Zerbi vive anche i piccoli inconvenienti della vita privata.

Foto Rudy Zerbi e la fidanzata Grace Raccah

Oggi, il cuore di Rudy Zerbi è felicemente impegnato. Dopo un periodo difficile, ha ritrovato la serenità sentimentale accanto a una persona con cui, come lui stesso ha detto, “l’amore vuol dire stare bene e non soffrire”. Una storia che, al di là dell’età, dimostra che il vero amore arriva quando meno te lo aspetti!