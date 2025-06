Qualche giorno fa sono state pubblicate delle foto che ritraevano un presunto bacio tra Clara e Fedez. Dopo la smentita della cantante, ecco arrivare anche la testimonianza di un amico del rapper presente sul posto quel giorno.

Il bacio tra Fedez e Clara c’è stato?

Negli ultimi giorni la rivista Chi ha pubblicato delle fotografie all’interno delle quali sembra che Fedez e Clara si stiano baciando. Da tempo, infatti, gira l’indiscrezione secondo la quale il rapper e la cantante avrebbero un flirt non confermato ufficialmente.

A smentire le voci, di lì a poco, ci ha pensato anche Clara stessa con un post su Instagram: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: INVENZIONI. Bella l’arte della prospettiva nelle foto“. In queste ore, inoltre, a parlare è stato un amico di Federico che era presente sul luogo quella sera e ha visto tutto. Stiamo parlando del tiktoker Il Rosso, con cui il rapper si mostra nelle Live molto spesso:

“Quella sera c’erano 6 o 10 paparazzi fuori da questo ristorante. […] Erano per loro due. Hanno cominciato a fare le foto ininterrottamente. Anche lei è uscita più volte a dire basta.

Non c’è stato un momento in cui si sono avvicinati se non per salutarsi, ok? Si sono salutati sulla guancia e hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo”.

Il Rosso ha quindi confermato la versione Clara, affermando che tra lei e Fedez non c’è un interesse romantico ma solo un’amicizia e una collaborazione professionale. Il gossip sulla vita sentimentale di Federico è sempre molto attivo da quando è finito il matrimonio con Chiara Ferragni. Tutti sono curiosi di scoprire chi sarà la sua prossima fiamma e non appena avremo informazioni certe vi terremo aggiornati.