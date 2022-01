Sabrina Ghio incinta per la seconda volta: la felicità dopo il momento difficile

1 Sabrina Ghio aspetta il secondo figlio

Non è stato un periodo semplice quello di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici ed ex tronista a Uomini e donne. A giugno del 2021, infatti, dovette subire un’operazione di urgenza che successivamente spiegò. Dopo qualche tempo dall’operazione, la Ghio aveva parlato di tumore, senza mai specificare in che zona del corpo. La biopsia, poi, non era stata delle migliori e occorreva altro tempo pee capire meglio se era andato tutto bene. Lei aveva infatti detto:

«Sono rimasta senza parole, perché la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato. Questo problema è presente già da un anno e io è un anno che faccio visite e test e diciamo che nessuno aveva riscontrato il tutto. Il mio medico mi dice che tempo 4-5 mesi si sarebbe trasformato in un tumore e quindi io vado in panico, perché in tutto ciò ascolto soltanto ‘processo tumorale’ e ‘tumore’. Mi si riempie la testa di tantissimi suoni che non riesco a controllare. E poi mi dice: ‘Durante l’operazione abbiamo trattato la parte con un laser e quindi speriamo che si sia bloccato tutto. Ci rivediamo ad agosto per capire la tua situazione’».

La felicità è iniziata a tornare quando Sabrina Ghio ha ricevuto ad agosto, per il suo compleanno, la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Carlo Negri. Il momento è stato molto romantico e lei ovviamente ha risposto di sì. La scena è stata ripresa da tutti gli amici presenti alla festa.

E adesso arriva un’altra splendida notizia: Sabrina Ghio è incinta. L’influencer, già madre di Penelope (chiamata da tutti Penny) avuta da una precedente relazione, è quindi in attesa del secondo figlio. È stata lei ad annunciarlo tramite il suo profilo Instagram con un video dolcissimo e un post davvero toccante.

Ecco cosa ha scritto…