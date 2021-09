1 Parla Sabrina Martinengo

Sono trascorsi ben due anni da quando Sabrina Martinengo e Nicola Tedde hanno partecipato a Temptation Island. Come ricorderemo la coppia, che ha ben 12 anni di differenza, ha preso parte al reality per risolvere alcuni problemi e proprio all’interno del programma il pubblico si è appassionato alla storia dei due. Nonostante alcuni alti e bassi, durante il loro falò di confronto, Sabrina e Nicola hanno deciso di darsi un’altra chance e hanno così lasciato la Sardegna insieme. Da quel momento gli ex protagonisti di Temptation Island si sono spesso mostrati sui social complici, affiatati e innamorati, e sembrava che i vecchi problemi fossero solo un ricordo lontano.

Alcune ore fa tuttavia è arrivata una spiacevole notizia, che ha lasciato i fan senza parole. Con un post su Instagram infatti, Sabrina Martinengo ha annunciato che lei e Nicola Tedde si sono lasciati e che la loro relazione è ufficialmente giunta al capolinea. Tuttavia l’ex protagonista di Temptation Island ha precisato che questa decisone è giunta dopo che entrambi hanno capito di non essere più felici insieme, ciò nonostante tra i due sembrerebbe esserci ancora un grande affetto. Queste le dichiarazioni di Sabrina in merito:

“21/04/2017 – 21/09/2021. Questa è l’ultima foto mia e di Tedde in vacanza. Una foto che ho amato fin da subito. Inutile continuare a nasconderlo ma ahimè le vacanze non ci hanno fatto tanto bene. Non è semplice accettare la fine di un qualcosa che è stato veramente bello e importante , ma purtroppo già da tempo ENTRAMBI non eravamo più felici insieme. Che dire……ricordateci sempre così, belli insieme e soprattutto veri. N.B.: si dimenticano solo le persone che non contano”.

Tutto dunque è ufficiale: Sabrina Martinengo e Nicola Tedde si sono lasciati, e i due adesso proveranno a voltare pagina. Nel mentre alcuni giorni fa abbiamo appreso che per un’altra ex coppia di Temptation Island è invece arrivata una grande gioia. Rivediamo di cosa si tratta e di chi parliamo.