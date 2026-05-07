Chiara Ferragni è stata duramente criticata per un video condiviso sui social. Tommaso Zorzi ha deciso di dare la sua opinione su quanto accaduto, come hanno fatto molti altri suoi colleghi.

Tommaso Zorzi critica Chiara Ferragni

Tommaso Zorzi ha espresso la sua opinione sul video in cui Chiara Ferragni ha dichiarato di aver riutilizzato un capo d’abbigliamento una seconda volta. Secondo Zorzi si tratta dell’ennesimo errore di comunicazione commesso dall’influencer. Ne ha parlato a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, sottolineando che secondo lui Chiara Ferragni, dopo la vicenda del Pandoro Gate, ha dei seri problemi di comunicazione. “Non la vedo in bolla” ha spiegato Zorzi, sottolineando che in un periodo storico come questo non può passare il messaggio che utilizzare due volte lo stesso abito sia qualcosa di straordinario. Dovrebbe essere la normalità, come lo è per la maggior parte delle persone. “Non puoi fare notizia del fatto che usi una cosa due volte, quando è la normalità di chiunque usare le cose 500 volte, perché te ne compri una, perché ti piace e soprattutto perché l’hai pagata e questo non vale per tutti” ha sottolineato.

Secondo Zorzi qualcosa nella comunicazione di Chiara Ferragni si è andato a inceppare e la sua più grande sfida è proprio quella di riconquistare la credibilità. “Nessuno vuole farle un processo, che credo ne abbia subiti sin troppi. Questo non vuole essere l’ennesimo. Però secondo me lei, che aveva sempre fatto dell’imprenditrice digitale e della brava comunicatrice i suoi cavalli di battaglia, ha dimostrato di non essere né l’una né l’altra. E questo credo sia un po’ il suo più grande problema: recuperare credibilità e reputazione sia dal punto di vista aziendale sia dal punto di vista comunicativo, perché toppa” ha aggiunto.

Critiche a Chiara Ferragni: le dichiarazioni di Tommaso Zorzi

Chiara Ferragni ha poi risposto al commento di una follower che la stava difendendo dalla critiche ricevute sotto il post. “Finalmente qualcuno ha capito” ha scritto l’influencer. Anche questo, secondo Tommaso Zorzi, è un grave errore di comunicazione. “Se in 100 non capiscono e solo una persona ha capito, forse il problema è che la comunicazione era impostata in un modo che poteva portare la gente a non capire” ha dichiarato l’ex gieffino.

Chiara Ferragni ha voluto rispondere anche a una critica, sottolineando che anche lei solitamente indossa le cose più volte “ma un pezzo usato per un red carpet di solito è qualcosa di molto speciale e riconoscibile che difficilmente si riesce a riutilizzare cambiandone il contesto“. Questo post ha scatenato la bufera. I follower hanno attaccato l’influencer per aver fatto passare un messaggio sbagliato e aver considerato straordinaria una cosa che in realtà per le persone è del tutto normale.