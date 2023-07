NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Luglio 2023

Salmo finisce in ospedale a seguito di un brutto incidente: il rapper annulla le due date previste in Sicilia

Paura per Salmo

È un periodo di certo intenso per Salmo. Come in molti sapranno infatti il noto e amato rapper è attualmente impegnato con un lungo summer tour, che lo sta portando in giro in tutta Italia. La tournée proseguirà anche per il mese di agosto, per poi concludersi il prossimo 10 settembre a Firenze. In queste ore nel mentre il cantante sarebbe dovuto arrivare in Sicilia per due attesissime date evento, una a Palermo e una a Catania. Tuttavia, inaspettatamente, l’artista sardo è stato costretto ad annullare i concerti.

Salmo è stato infatti coinvolto in un brutto incidente ed è così finito in ospedale. Successivamente il rapper ha rivelato sui social quello che è accaduto, raccontando di essersi infortunato il braccio a causa di una porta a vetri. Ma non solo. Il cantante si è anche mostrato al pronto soccorso, mentre due infermiere gli curavano il braccio. A quel punto l’artista ha annunciato che a causa dell’incidente è stato costretto ad annullare le due date siciliane, affermando però di stare bene. Queste le dichiarazioni del rapper, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”.

Pare dunque che nonostante l’incidente Salmo stia bene, e che la situazione non sia grave. Attualmente non è chiaro se i due concerti siciliani verranno recuperati, ma senza dubbio nelle prossime ore ne sapremo di più in merito. Nel mentre facciamo tanti auguri al cantante di pronta guarigione, con la speranza che presto possa rimettersi in forma. Il tour nel mentre riprenderà il prossimo 16 agosto a Gallipoli, per poi proseguire ininterrottamente fino a settembre.