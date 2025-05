X Factor 2025 sta per partire. Oggi i canali ufficiali del talent show hanno infatti annunciato che Giorgia è la conduttrice della nuova edizione.

Giorgia conduttrice ufficiale di X Factor 2025

La macchina di X Factor 2025 inizia a muoversi. Tra poche settimane infatti inizieranno le Audizioni della nuova edizione del talent show, che vedremo in tv il prossimo autunno. Gli aspiranti concorrenti dunque avranno la possibilità di esibirsi davanti ai giudici, con la speranza di conquistare un posto all’interno del programma. In attesa di scoprire cosa succederà però oggi è arrivata la prima notizia ufficiale, che sta già facendo discutere il web.

Gli account ufficiali della trasmissione hanno infatti annunciato che sarà Giorgia la conduttrice della nuova edizione. Dopo l’enorme successo dello scorso anno la Todrani è pronta a rimettersi in gioco e prenderà nuovamente in mano le redini del talent show in onda su Sky. I fan nel mentre stanno già commentando con entusiasmo la notizia e di certo anche quest’anno ne vedremo di belle.

X Factor 2025 ha dunque la sua conduttrice. Ma chi ci sarà invece tra i giudici? Solo negli ultimi giorni si è parlato di un possibile addio non solo di Manuel Agnelli, ma anche di Achille Lauro. Attualmente però non sono ancora giunte news certe e non sappiamo al momento chi ci sarà dietro al bancone. Senza dubbio nei giorni a venire i canali del programma riveleranno cosa succederà e come al solito non mancheranno i colpi di scena.

Si scaldano dunque i motori della nuova edizione del talent show. Ma cosa accadrà quest’anno e chi riuscirà a conquistare un posto per i Live? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre far partire il countdown per la partenza del programma.