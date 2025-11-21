Alla conduzione di Ok, il prezzo è giusto pare sia molto vicina Samira Lui, secondo le recenti indiscrezioni. Forte della co-conduzione de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, potrebbe trovare spazio anche nel famoso game-show. Ecco cosa è emerso circa questo rumor.

Il rumor su Samira Lui a Ok, il prezzo è giusto

C’è un rumor che sta prendendo sempre più piede in questi ultimi giorni e riguarda la nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto, il celebre game show che, dopo esser stato a lungo corteggiato dalla Rai, è passato nelle mani di Mediaset come riportato da Giuseppe Candela su Dagospia.

Ma chi sarà a condurre questa nuova edizione su Canale 5? Secondo alcuni, Pier Silvio Berlusconi potrebbe puntare su Gerry Scotti, ma non solo. Questo perché la scelta potrebbe cadere su una delle presentatrici più apprezzate dal pubblico: Samira Lui.

A lanciare la possibilità è stato il giornalista Ruben Trasatti, che ha parlato della messa in onda del game show nell’access prime time estivo di Canale 5, al posto de La Ruota della Fortuna, e ha paventato il nome di Samira Lui come possibile conduttrice. Una scelta che, seppur ancora non confermata, non sembra affatto fuori discussione.

Da La Ruota della Fortuna a Ok, il prezzo è giusto?

Samira Lui ha guadagnato maggiore popolarità proprio grazie alla sua co-conduzione accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Potrebbe essere la persona giusta per creare il giusto ponte tra i due programmi. Come sottolinea Trasatti, se Ok, il prezzo è giusto dovesse prendere il posto del programma di Gerry Scotti solo per l’estate, Samira Lui sarebbe perfetta per fare da “collegamento naturale” tra i due show.

Ma le possibilità non finiscono qui: se la nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto dovesse ottenere un buon riscontro di pubblico e venisse spostata in altre fasce orarie, Samira Lui avrebbe due strade professionali davanti a sé: continuare a guidare il game show o tornare a La Ruota della Fortuna. Opzione che, qualunque sia l’esito, la rende un vero e proprio “jolly” per Mediaset.

In attesa di conferme ufficiali, il toto-nomi su chi sarà a condurre Ok, il prezzo è giusto è appena iniziato. Ma Samira Lui sembra essere, al momento, una delle candidate più papabili per questa nuova avventura televisiva. E il suo nome è emerso anche per una possibile co-conduzione di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. Chissà!

