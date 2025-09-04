In queste ore Samira Lui è stata accusata di aver fatto abuso di chirurgia estetica. La showgirl protagonista de La Ruota della Fortuna così sbotta sui social e rivela cosa si è rifatta, facendo chiarezza una volta per tutte.

Lo sfogo di Samira Lui

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Samira Lui. L’ex aspirante Miss Italia, come in molti ricorderanno, ha partecipato al concorso di bellezza nel 2017 e da quel momento ha dato il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver preso parte al Grande Fratello, dal 2024 ha iniziato ad affiancare Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, che in queste ultime settimane sta ottenendo un successo senza precedenti. Tuttavia da qualche ora a questa parte è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge proprio la protagonista del game show di Canale 5.

Alcuni maliziosi utenti hanno infatti iniziato ad accusare Samira Lui di aver abusato di chirurgia estetica. A quel punto la showgirl, stufa, ha deciso di intervenire e con un post pubblicato sui social ha sbottato, facendo chiarezza sulla situazione e rivelando cosa si è rifatta per davvero. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente sono diventate in breve virali:

“Ciao, vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia, esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque”.

Il post di Samira Lui è stato preso d’assalto dagli utenti e in molti si sono schierati dalla sua parte. La showgirl intanto nelle prossime settimane continuerà il suo lavoro a La Ruota della Fortuna, che di certo si sta confermando essere uno dei programmi del momento.