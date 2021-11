Chi è Samuele Carniani di Uomini e donne? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Samuele Carniani, corteggiatore di Roberta a Uomini e donne, dall’età al lavoro, la biografia, di dov’è, la vita privata e Instagram.

Chi è Samuele Carniani

Nome e cognome: Samuele Carniani

Luogo di nascita: Arezzo

Data di nascita: è nato nel 1999

Età: 22 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Impiegato e modello

Tatuaggi: ne ha vari sul corpo

Profilo Instagram: @samuele_carniani

Profilo Facebook: Samuele Carniani

Samuele Carniani età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Samuele Carniani, corteggiatore a Uomini e donne della tronista Roberta Ilaria Giusti, quanti anni ha, di dov’è e che lavoro fa.

È nato ad Arezzo nel 1999, ma non conosciamo la data di nascita esatta. Ha 22 anni di età e sappiamo che è del segno zodiacale dei Gemelli, quindi è nato tra maggio e giugno. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso non abbiamo informazioni. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, possiamo dirvi che ne ha molti sparsi sul suo corpo.

Per quanto riguarda la famiglia, sappiamo che è molto legato alla madre, è la persona più importante della sua vita. Di lei ha detto che ha sempre cercato di dimostrargli tutto l’amore possibile, nonostante il passato difficile. Infatti, come lui stesso ha raccontato, il padre non è stato in passato una persona positiva, faceva uso di sostanze stupefacenti e per questo ha fatto soffrire molto la madre. Quando lui è nato, per fortuna è cambiato totalmente. Comunque il legame più forte di Samuele è quello con la madre, la ammira e spera di diventare come lei, ma già si sente il suo specchio.

Samuele ha studiato all’Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti di Arezzo, dove si è diplomato. E successivamente è entrato a lavorare nell’azienda di famiglia. Si tratta della ditta Elena Astucci che realizza confezioni in pelle. Nel tempo libero e per arrotondare lavora anche come modello.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Samuele Carniani, sappiamo che in passato è stato fidanzato con una ragazza di nome Irene. Non conosciamo, però, i motivi per cui la storia è finita.

Caratterialmente Samuele è una persona molto sensibile e dolce. Per via del passato della madre, porta un enorme rispetto nei confronti delle donne. È anche un ragazzo timido e ci vuole del tempo prima che si lasci andare, ma quando lo fa è assicurato che è davvero sincero. Tra i difetti, dice che tende spesso a farsi domande e a rispondersi da solo, senza guardare la persona che ha di fronte. Fa mille supposizioni invece di chiedere. E spesso fa questo per paura di essere invadente.

Quando si arrabbia glielo si legge in faccia. Tende a chiudersi e a riflettere restando in disparte. Mostra un’espressione di malinconia e tristezza. Quando poi arriva al momento di saturazione esplode ed è difficile che, dopo aver accumulato tanto, torni indietro. Mentre quando si innamora si trasforma in un uomo capace di fare tutto.

Samuele Carniani è anche un grande amante dello sport. Da piccolo praticava la scherma, in particolare il fioretto, mentre adesso si mantiene in forma con varie attività fisiche in palestra. È un grande amante del mare e dice di non essere mai stato in montagna, ma gli piacerebbe andarci, specialmente d’inverno con la neve.

Dove seguire Samuele di Uomini e donne: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Samuele Carniani, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che ha un gran seguito.

Qui vediamo un po’ di tutto della sua vita, da quello che le piace fare, le sue passioni e anche il suo hobby per la moda. Ci sono tantissimi scatti con gli amici e con la famiglia.

Samuele ha anche un profilo Facebook, ma la maggior parte dei post sono privati.

Samuele Carniani corteggiatore a Uomini e donne

Samuele Carniani è arrivato a Uomini e donne in veste di corteggiatore per un appuntamento al buio nella prima parte della stagione 2021/2022. E ha trovato sul trono Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte.

Ha scelto di corteggiare la prima. All’inizio Samuele ha dovuto un po’ sgomitare per farsi notare dalla tronista fino a quando non lo ha portato in esterna

Il percorso di Samuele a Uomini e donne

Samuele e Roberta hanno iniziato ad uscire e si sono piaciuti. La conoscenza è quindi andata avanti a lungo, prendendosi entrambi tutto il tempo a disposizione. Lui si è ritrovato molto preso e lei ha piano piano imparato a conoscerlo e ad apprezzare tanto questo ragazzo con un carattere completamente diverso dal suo.

Ad un certo punto come corteggiatori sono rimasti Samuele Carniani e Luca Salatino, tanto diversi ma che sono riusciti a conquistare Roberta. Parlando appunto di Samuele, dopo tante esterne è arrivato anche il bacio e lui alla fine ha detto di essere innamorato.

Infatti varie volte ha un po’ sofferto per l’interesse di Roberta verso l’altro corteggiatore. Ma nonostante questo è andato avanti nel suo percorso di corteggiatore con la voglia di conquistare totalmente la tronista.

Novella 2000 © riproduzione riservata.