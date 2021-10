1 Samy Youssef e l’appello a Maria De Filippi

Samy Youssef è uscito ormai dal Grande Fratello Vip da qualche tempo, ma continua a far parlare di sé per le dichiarazioni che sta rilasciando in giro. L’ultima, fatta durante un’intervista con Nuovo TV, riguarda la volontà di prendere parte al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco, quindi, le sue parole come riportate anche dal sito Biccy:

Ora vorrei innamorarmi. Al giorno d’oggi non è facile trovare la persona giusta. Forse Maria De Filippi potrebbe aiutarmi. Penso che Maria De Filippi sia una persona professionalmente molto stimolante. Uomini e donne, poi, è proprio un bel programma, mi piace davvero. Cerco l’amore, Maria, mettimi sul trono. Mi piacerebbe avere una fidanzata, una persona che mi ami. La mia ex coinquilina Jessica era perfetta caratterialmente, però non mi piaceva fisicamente.

Maria De Filippi accoglierà l’appello lanciatole da Samy Youssef? Al momento non possiamo saperlo con certezza. Lo scopriremo solo con il passare del tempo. Dopo l’uscita di scena di Joele, infatti, potrebbe essere che venga accolto un nuovo Tronista. Che possa essere davvero lui? Lo vedremo presto. Nel frattempo l’ex gieffino si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni circa i suoi ex compagni di avventura. Prima di tutto ha spiegato che ci è rimasto male per la reazione di Jessica alla sua eliminazione:

Ci sono rimasto malissimo perché io ho sempre detto che Jessica è una ragazza molto intelligente. Io la vedo più come una donna che come una ragazza, perché si prende cura delle sorelle, dentro la casa si dava da fare, e lei ha quelle caratteristiche che io cerco. Però non è mai partita da parte mia una cosa fisica. Lei magari si aspettava questo, io non davo conto alle telecamere, io non mi sentivo di fare nulla con lei.

