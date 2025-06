In una recente intervista, Sangiovanni ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di prendersi una pausa e perché è tornato sulle scene

Sangiovanni è tornato a parlare della sua pausa nel mondo della musica spiegando le ragioni che lo hanno portato a fermarsi e quelle che gli hanno fatto tornare la voglia di cantare.

La spiegazione di Sangiovanni

Sangiovanni è stato ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan e ha parlato della sua passione per il calcio e anche della musica al giorno d’oggi. L’ex concorrente di Amici ha ripreso a cantare dopo una lunga pausa che si era preso per salvaguardare il proprio benessere.

Nel corso della chiacchierata con il conduttore è tornato a spiegare il motivo per il quale ha sentito il bisogno di fermarsi per un po’ di tempo:

“Mi sono fermato perché ero in una condizione di troppa poca energia per portare avanti questo lavoro e farlo con il sorriso. Era una stanchezza fisica e mentale. Ho fatto Amici a 17 anni ed è stato difficile gestire la carriera e la vita di un diciassettenne che cresce.

Questa è stata una mia scelta perché mi piaceva tantissimo lavorare, volevo fare tantissime cose. Ho perso un po’ di vista la mia interiorità e le cose normali della vita. Sono arrivato in un momento in cui ero più debole, per tante cose che sono successe, e non avevo la forza per riuscire andare avanti lo stesso”.

Sangiovanni ha spiegato di aver provato molta tristezza all’epoca e di essersi sentito in difetto nello stare insieme ad altre persone. Secondo la sua opinione non era giusto farsi vedere abbattuto dato che si ritiene una persona fortunata nell’avere avuto l’occasione di farsi conoscere al grande pubblico.

Spesso ha pensato di mollare tutto e alla fine ha deciso che questa opzione era la migliore per lui, almeno in quel momento. Ma perché ha ripreso in mano la sua carriera adesso? Lo ha spiegato verso la fine dell’intervista:

“Vedo come vivono la vita loro, magari non hanno visto così lontano. Vanno a lavoro e non vedono l’ora di andare in discoteca. Non lo giudico, è un modo di vivere. Però ho fatto tutto questo per vedere il mondo e questa cosa mi ha fatto… L’importante è essere felici, quel contesto non era più mio. Io volevo fare musica”.