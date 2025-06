Diletta Pagliano, storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha subito un delicato intervento alla testa. Come sta

Negli ultimi giorni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Diletta Pagliano ha raccontato di essersi sottoposta a un’operazione delicata alla testa. Ecco come sta adesso.

Come sta Diletta Pagliano di Uomini e Donne

Vi ricordate di Diletta Pagliano di Uomini e Donne? Lei è stata una corteggiatrice nel dating show di Maria De Filippi nel corso del 2011 e ha tentato di conquistare l’attenzione del tronista Leonardo Greco. Alla fine è riuscita nel suo intento e ha lasciato la trasmissione avendo trovando l’amore.

LEGGI ANCHE: Fabio Testi parla della prima Isola dei Famosi e lancia una bordata

La loro relazione è infatti durata quattro anni, in quanto a un certo punto hanno capito di voler prendere strade diverse. A questo punto ha conosciuto l’imprenditore Alessandro Mastromatteo e nel 2019 è diventata mamma del piccolo Thomas.

LEGGI ANCHE: Martina cambia due volte i pacchi da 5.000 e 200 Euro e accetta l’offerta del Dottore (mossa che si rivela vincente), quanto ha vinto

Oggi però non parliamo della vita romantica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma del periodo molto delicato che sta vivendo ultimamente. Sul suo profilo social ha spiegato di essere stata operata a causa di due lesioni alla testa. L’intervento ha avuto una durata di diverse ore ma non appena si è ripresa ha voluto tranquillizzare i suoi fan pubblicato una foto dall’ospedale e una didascalia:

“Buongiorno mie girls. Periodo delicato, un’operazione durata 10-12 ore alla testa per due lesioni importanti. Volevo rassicurarvi che è andata bene e che ci sentiamo presto. Vi voglio bene, baci. Dile”.

La foto social dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo l’operazione

Tanti i messaggi d’affetto sotto il post da parte dei fan affezionati e degli amici anche famosi, come per esempio Francesca De André: “Sei la mia leonessa. Superiamo tutto e anche questa, io ci sono, lo sai“. Anche noi di Novella 2000 ci teniamo ad augurarle una pronta guarigione e di rimettersi al più presto!