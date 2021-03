1 I brani più venduti di Sanremo 2021

È trascorsa una sola settimana dalla finale del Festival di Sanremo 2021, che come sappiamo ha visto la vittoria dei Maneskin. L’amatissimo gruppo dopo il successo ottenuto con il brano Zitti e Buoni si sta già preparando per rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Rotterdam. Nel mentre però la canzone della band naturalmente non è stata l’unica a conquistare il cuore del pubblico. In questi giorni infatti gli utenti hanno ascoltato migliaia di volte su tutte le piattaforme streaming, e non solo, i pezzi che sono stati in gara al Festival della canzone italiana.

Ma quali sono i brani di Sanremo 2021 che hanno venduto di più in questa settimana? Solo qualche ora fa la FIMI ha svelato la classifica con tutti i dati ufficiali, e come era prevedibile le prime dieci posizioni sono state occupate dai Big in gara alla kermesse musicale. Scopriamo dunque la classifica di questa settimana. Al primo posto però non ci sono i Maneskin, bensì Francesca Michielin e Fedez con la loro bellissima Chiamami Per Nome, che risulta essere la canzone più venduta:

01 Francesca Michielin e Fedez – Chiamami Per Nome

02 Maneskin – Zitti e Buoni

03 Colapesce e Dimartino – Musica Leggerissima

Ma vediamo anche le posizioni dalla 4 alla 10 della classifica FIMI, che ci svela quali sono le canzoni di Sanremo 2021 più vendute della settimana.