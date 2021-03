Scopriamo qualcosa in più su Dimartino: vero nome, età, altezza, carriera, vita privata, dove seguirlo sui social e il testo della canzone in gara a Sanremo 2021.

Chi è Dimartino

Nome e Cognome: Antonio Di Martino (in arte Dimartino)

Data di nascita: 1 dicembre 1982

Luogo di Nascita: Misilmeri, provincia di Palermo

Età: 38 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Ha una figlia, Ninalou

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @dimartinoofficial

Dimartino vero nome, età e altezza

Il vero nome di Dimartino è Antonio Di Martino. Nato a Misilmeri il 1 dicembre 1982, Dimartino ha 38 anni di età, mentre non sono disponibili le informazioni sull’altezza e il peso.

Dimartino è un cantautore siciliano e inizia a fare musica nel 1998. Il suo nome d’arte altro non è che il suo cognome, unito in un’unica parola invece che separato.

Nel mondo del cantautorato italiano è tra i più importanti punti di riferimento, visto che nel corso della sua carriera ha avuto importanti collaborazioni.

Dimartino è molto riservato e della sua vita privata non si conosce granché.

La carriera di Dimartino

Antonio Di Martino inizia la sua carriera con il gruppo Famelika, fondato da lui stesso. Insieme a loro pubblica due album e arriva ad aprire i concerti di Morgan e Caparezza. Nel 2010 Dimartino fonda un’altra band che reca il suo stesso nome d’arte “Dimartino“, insieme alla quale pubblica l’album “Cara maestra abbiamo perso“.

Successivamente intraprende un tour con Brunori Sas, il quale vede in lui delle grandi potenzialità. Proprio per questo, nel 2012, Brunori co-produce il secondo album di Dimartino, da solista, “Sarebbe bello non lasciarsi mai, abbandonarsi ogni tanto è utile“.

La notorietà, però, per Dimartino arrivo nel 2015 con il suo terzo album “Come una guerra la primavera” e il singolo “Un paese ci vuole“. Nel 2017 Dimartino decide di scrivere, insieme a Fabrizio Cammarata, il romanzo “Un mondo raro. Vita e incano di Chavela Vargas“, incentrato sulla vita della cantante. Insieme al libro, poi, viene pubblicato l’album Un mondo raro.

Nel 2018 Dimartino fa uscire il singolo Cuoreintero, che anticipa l’album Afrodite dedicato alla figlia. Nel 2019 il cantante collabora di nuovo con Brunori Sas e sempre nello stesso anno inizia il sodalizio artistico con Colapesce.

La coppia Dimartino e Colapesce, nel 2021, partecipa al Festival di Sanremo.

Scopriamo di più sulla sua vita privata.

La vita privata: Dimartino ha una fidanzata?

Come anticipato, Dimartino è un tipo molto riservato e non si hanno molte informazioni sulla sua vita sentimentale. Al momento non si sa se abbia una fidanzata.

Quello che è noto, però, è che ha una figlia di nome Ninalou, a cui ha dedicato il suo ultimo lavoro discografico, Afrodite.

Vediamo dove seguire Dimartino su Instagram.

Dove seguire Dimartino: Instagram e social

Potete seguire Dimartino anche su Instagram al suo profilo ufficiale @dimartinoofficial che conta più di 19mila followers.

L’artista utilizza i propri canali per parlare principalmente del suo lavoro, ma non mancano scatti artistici e attimi di vita privata.

Ovviamente non è mancato un post di riferimento alla sua esperienza a Sanremo. L’artista ha pubblicato una foto con il collega Colapesce davanti al teatro Ariston, scrivendo semplicemente: “Sanremo 2021“

Sicuramente Dimartino continuerà a tenere aggiornati i suoi followers riguardo la nuova avventura sanremese.

Dimartino a Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 inizia il 2 marzo. Alla conduzione è chiamato per la seconda volta Amadeus. Tra i 26 Big in gara quest’anno troviamo Dimartino, in coppia con Colapesce, entrambi alla prima esperienza. Sul palco dell’Ariston, il duo presenterà la canzone Musica Leggerissima. La coppia composta da Colapesce e Dimartino ha commentato la propria canzone, descrivendo il pezzo che presenteranno:

“Abbiamo deciso di partecipare per motivi diversi. Io ho il mutuo da pagare e quindi mi sembrava giusto partecipare. La canzone si chiama ‘Musica Leggerissima’ e parla della musica, che non è né leggera né pesante. È leggerissima. In questo Festival porteremo tutta la nostra grinta e sicuramente saremo vestiti elegantissimi. Speriamo di farvi emozionare perché il titolo della canzone sembra allegro ma non lo è”

Ma vediamo un pezzo del testo della sua canzone.

Canzone e testo

Ecco un piccolo estratto del testo di Musica Leggerissima, la canzone che Dimartino presenterà a Sanremo 2021 insieme a Colapesce:

“Metti un po’ di musica leggera

Perchè ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante”

Ecco la lista completa dei Big che prenderanno parte a Sanremo 2021, oltre a Dimartino.

I Big di Sanremo 2021

Ecco chi sono tutti i Big in gara, con le loro rispettive canzoni, a Sanremo 2021 oltre a Dimartino:

Novella 2000 © riproduzione riservata.