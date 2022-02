Ecco perché Highsnob porta i guanti a Sanremo 2022

Highsnob e Hu gareggiano insieme al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Abbi cura di te“. Dopo la seconda giornata, in quanto loro hanno debuttato nel secondo gruppo di artisti, hanno raggiunto solo la diciottesima posizione all’interno della classifica generale. Nella terza serata, invece, sono scivolati di due posizioni finendo al ventesimo posto. Bisogna vedere come se la caveranno nella puntata dedicata alle cover.

Alcuni, però, potrebbero chiedersi come mai Highsnob non si è mai tolto i guanti durante le sue esibizioni sul palco dell’Ariston. Si potrebbe pensare che si tratti semplicemente del suo stile. Alcune indiscrezioni, però, rivelerebbe tutt’altro. Come riporta anche il sito Deejay.it, nel programma “Citofonare passoni” Paolo Stella ha dato una possibile versione dei fatti: “Posso dire una cosa? Un gossip? Sai che lui, Highsnob, ha sempre i guanti? Sapete perché? Glieli ha imposti la Rai. Perché sulle mani ha tatuato un c…“.

Ecco, quindi, spiegato il perché dei guanti. Sarà davvero così? Dalle foto postate dal cantante di Sanremo 2022 su Instagram non si riesce a capire con chiarezza. Se ce l’ha potrebbe essere molto piccolo o in una parte difficilmente visibile. Fatto sta che Highsnob in una passata intervista ha rivelato perché si è tatuato il nome d’arte sulla faccia:

Volevo qualcosa che mi ricordasse ogni mattina, quando mi lavavo la faccia che il mio nome, una volta spariti fama e amici di convenienza, era tutto quello che mi rimaneva. HIGHSNOB significa o corri o muori, non mi ero dato un piano b, c’ era solo la mia musica. Tatuarmi il mio nome in faccia prima di pubblicare qualsiasi singolo e stato un modo per dimostrare a me stesso e dopo agli altri, di quanto io stessi facendo sul serio.

