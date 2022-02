Chi sono Highsnob e Hu? Canzoni, vero nome e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Highsnob e Hu: età, vero nome, canzoni, dove poterli seguire sui social e su Instagram.

Chi sono Highsnob e Hu

Nome: Michele Matera e Federica Ferracuti

Nome d’arte: Highsnob e Hu

Data di nascita: 2 agosto 1985; 1994

Luogo di Nascita: Avellino; Fermo

Età: 36 e 27

Professione: cantautore e cantautrice

Profilo Instagram Highsnob: @mikeisaprettyboy

Profilo Hu: @hu.is.who

Highsnob e Hu età e biografia

Ecco tutti i dettagli sulla biografia di Highsnob e Hu, quanti anni hanno e dove sono nati. Il vero nome di Highsnob è Michele Matera, mentre quello di Hu è Federica Ferracuti. Lui è nato il 2 agosto 1985, mentre lei nel 1994.

Highsnob ha dunque 36 anni di età e Hu 27, non si hanno però informazioni sulla loro altezza e sul loro peso.

Michele e Federica hanno sempre avuto la passione per la musica, pur facendo dei percorsi ben distinti.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della loro vita privata.

Vita privata

Non si sa molto della vita privata di Highsnob e Hu, essendo entrambi molto riservati.

Da quello che possiamo sapere tramite i social, sembra che Highsnob sia single, non essendoci particolari foto che lo mostrano.

Stesso discorso anche per Hu, che allo stesso modo non ha foto che potrebbero far pensare a un impegno sentimentale.

Scopriamo ora dove è possibile seguirli sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Highsnob e Hu: Instagram

Ecco dove poter seguire Highsnob e Hu sui social, e in particolare su Instagram.

Su Instagram Highsnob ( @mikeisaprettyboy) ha più di 120mila followers e qui condivide i vari momenti della sua vita privata, accompagnati a scatti in cui mostra il suo lavoro.

Su Instagram Hu ( @hu.is.who) ha quasi 10mila followers e le sue foto sono perlopiù artistiche, di vita quotidiana e legate alla sua carriera.

Ma vediamo il loro percorso artistico fino a Sanremo 2022.

Carriera

La Carriera di Higsnob è iniziata nel 2009, quando il cantante ancora non aveva adottato il suo attuale nome d’arte. Comincia a scrivere i propri pezzi e nel 2012 si presenta al pubblico con il nome di M. Rock. Nel 2013 ha fondato il duo Bushwaka, cambiano il proprio nome d’arte in Mike24.

Dopo la pubblicazione di un album, Highsnob si separa dal duo e inizia la sua carriera di solista adottando proprio il suo nome attuale. Nel 2016 pubblica il singolo Harley Quinn, che lo fa conoscere al pubblico. Nel 2018 e nel 2020 continua a produrre gli album, estraendo vari singoli.

La carriera di Hu è iniziata non nel mondo della musica, ma nel mondo della moda. Ha lavorato infatti per alcune campagne pubblicitarie, fino a che nel 2018 non ha partecipato allo Jager Music Club. Nel 2019 pubblica il suo primo disco, dal sound prettamente elettro. Nel 2020 estrae due singoli “Neon” e “Occhi Niagara“.

Grazie a quest’ultimo singolo Hu riesce a diventare la finalista del programma AmaSanremo, non riuscendo però a ottenere il pass per partecipare al Festival del 2021.

Highsnob e Hu riescono però a entrare insieme nella categoria big del Festival di Sanremo 2022.

Canzoni Highsnob

Highsnob ha pubblicato nel corso della carriera diversi singoli:

Fisher Price – 2016

Fa volare – 2017

Touchè – 2017

Wannabe – 2018

Malandrino – 2018

La miglior vendetta – 2018

23 coltellate – 2019

Per odiarti non ho tempo – 2020

Canzoni Hu

Anche Hu ha pubblicato diverse canzoni:

Neon – 2020

Occhi Niagara – 2020

End – 2021

Millemila – 2021

Highsnob e Hu a Sanremo 2022

A dicembre 2021 Amadeus annuncia i Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Tra gli artisti ci sono anche Highsnob e Hu che partecipano alla gara con la canzone “Abbi cura di te”.

Nel corso della quarta serata, quella delle Cover, il duo si esibirà con “Mi sono innamorato di te”, brano di Luigi Tenco.

Ma vediamo dunque sono gli altri Big di Sanremo 2022.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono tutti i Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 e le loro rispettive canzoni.

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Highsnob e Hu a Sanremo 2022

Dal 1° febbraio 2021 prende il via anche l’avventura di Highsnob e Hu al Festival di Sanremo. Scopriamo passo passo il percorso nella kermesse canora.

2° serata: Highsnob e Hu sono tra i Big a esibirsi durante la seconda serata del Festival (IN AGGIORNAMENTO)

