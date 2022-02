Sanremo 2022, l’ordine delle esibizioni dei Big della quarta serata

L’ordine di esibizioni della quarta serata

Siamo giunti alla quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Mentre domani finalmente scopriremo chi vincerà la settantaduesima edizione della manifestazione canora, stasera ci attende un altro magico momento. Spazio dedicato infatti, come di consueto, alle cover e duetti.

Nel quarto e penultimo atto del Festival di Sanremo 2022, dove i Big in gara avranno modo di proporre e rivisitare alcuni pezzi storici della musica italiana e internazionale, non mancheranno di certo le emozioni. Ma qual è l’ordine di uscita dei cantanti? Come si esibiranno? L’annuncio è arrivato grazie al comunicato pubblicato sul sito dell’ufficio stampa Rai. Scopriamo insieme la disposizione degli artisti:

1° Cantante – NOEMI

2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela

3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli

4° Cantante – LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants

5° Cantante – SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia

6° Cantante – EMMA con Francesca Michielin

7° Cantante – GIANNI MORANDI con MOUSSE T.

8° Cantante – ELISA

9° Cantante – ACHILLE LAURO con Loredana Bertè

10° Cantante – MATTEO ROMANO con Malika Ayane

11° Cantante – IRAMA con Gianluca Grignani

12° Cantante – DITONELLAPIAGA e RETTORE

E ancora a Sanremo 2022 l’ordine delle esibizioni procede:

13° Cantante – IVA ZANICCHI

14° Cantante – ANA MENA con Rocco Hunt

15° Cantante – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

16° Cantante – MASSIMO RANIERI con Nek

17° Cantante – MICHELE BRAVI

18° Cantante – MAHMOOD&BLANCO

19° Cantante – RKOMI con Calibro 35

20° Cantante – AKA 7EVEN con ARISA

21° Cantante – HIGHSNOB & HU Con Mr. Rain

22° Cantante – DARGEN D’AMICO

23° Cantante – GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

24° Cantante – FABRIZIO MORO

25° Cantante – TANANAI con Rosa Chemical

Ricordiamo che questa sera a Sanremo 2022 ad affiancare Amadeus troveremo Maria Grazia Giannetta, attrice e grande protagonista delle fiction di Rai 1 e graditi ospiti. Non ci resta che attendere l’appuntamento di questa sera. Chi vincerà la serata dedicata alle cover?

