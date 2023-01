NEWS

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Madame sarà a Sanremo 2023? Le nuove dichiarazioni

Qualche tempo fa è scoppiato il caso Madame, legato alle indagini su una dottoressa di Vicenza, Daniela Grillone, che avrebbe dichiarato falsi vaccini per l’ottenimento di Green Pass nei confronti di alcuni pazienti. Tra questi comparirebbe anche il nome della cantante. Per tale ragione in molti si sono chiesti se tutto ciò potrebbe comportare una squalifica da Sanremo 2023 da parte di Amadeus.

Una risposta l’aveva già data: “Penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio”. Nella giornata di ieri, in conferenza stampa, è ritornato sull’argomento e ha ribadito che sarebbe un grande errore estromettere l’artista dal Festival. Ci sarà un’indagine, ma esclude un suo ritiro o una squalifica. Questo anche perché nel 2021 ha seguito il protocollo in vigore.

L’argomento è stato discusso anche da Coletta, il quale ha trattato la differenza del suo caso rispetto a quello di altri volti Rai, come per esempio Montesano e Remigi. Ecco cosa riporta anche il sito Davide Maggio:

“La posizione giuridica di Madame è indagata. Per Montesano e Memo Remigi le immagini parlavano da sole per il mancato rispetto del pubblico e dei criteri fondativi del servizio pubblico. Mi sembra che siamo in una posizione diversa, non sappiamo come siano andate le cose rispetto a Madame, negli altri casi ci sono state prove evidenti“.

I fan di Madame, perciò, possono dormire sonno tranquilli perché è certo che vedranno la loro cantante preferita salire sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023. In caso di ulteriori informazioni o cambiamenti dell’ultimo minuto non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per non perdervi tante altre news.