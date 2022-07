1 Chi arriverà a Sanremo 2023?

Nonostante manchino più di 6 mesi alla partenza di Sanremo 2023, sono già diverse settimane che la grande macchina della kermesse musicale si è messa in moto. Come sappiamo in queste settimane Amadeus sta lavorando senza sosta alla prossima edizione del Festival della canzone italiana e già due sono stati gli annunci fatti finora. Il conduttore infatti ha svelato che sul palco con lui, durante la prima e la quinta serata della manifestazione, ci sarà nientemeno che Chiara Ferragni. Ma non solo. Amadeus ha anche rivelato che il co-conduttore del Festival per tutte le cinque serate sarà Gianni Morandi, che dopo aver gareggiato nel corso dell’ultima edizione tornerà all’Ariston in una veste del tutto nuova. Ma non è finita qui.

In queste settimane infatti si parla anche dei probabili Big in gara, e numerose sono le indiscrezioni in merito. Tuttavia al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, e solo tra diversi mesi Amadeus svelerà chi saranno gli artisti che prenderanno parte alla kermesse musicale. Nelle ultime ore tuttavia è arrivato un nuovo pettegolezzo che sta già facendo discutere il web.

Pare infatti, come riporta il settimanale Oggi, che Amadeus sia volato a Londra per incontrare alcune attrici da inserire nel cast fisso di Sanremo 2023. Il conduttore, sempre secondo le indiscrezioni, vorrebbe al suo fianco, oltre che a Chiara Ferragni e a Gianni Morandi, anche una nota attrice del cinema britannico. Al momento tuttavia non è chiaro chi sarebbe questa celebre donna, tuttavia di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più.

In questi giorni intanto si è anche mormorato che Amadeus voglia avere sul palco del Festival come ospite una delle più grandi pop star di tutti i tempi. Andiamo a rivedere di chi si tratta.