Sanremo

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Ariana Grande a Sanremo 2023?

Mancano una manciata di giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2023, e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata. Finalmente a partire da martedì 7 febbraio ascolteremo le canzoni dei Big e senza dubbio non mancheranno tante emozioni e colpi di scena. In questi giorni nel mentre Amadeus sta annunciando gli ultimi ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso delle cinque serate, e anche stavolta il conduttore è riuscito a stupire il pubblico. Ad arrivare infatti saranno nomi del calibro dei Maneskin, Mahmood e Blanco, i Pooh, i Black Eyed Peas, i Depeche Mode, Al Bano e Massimo Ranieri, e tanti altri. Da qualche giorno inoltre si parla di un’ultima super ospite donna, il cui nome non è stato ancora rivelato ma che sta facendo discutere il web, e adesso sui social è spuntata una nuova indiscrezione.

Secondo i più infatti ad arrivare a Sanremo 2023 in occasione della finale potrebbe essere nientemeno che Ariana Grande. Ma perché in molti credono che sia proprio l’amata pop star a essere ospite al Festival? Stando a uno spoiler di Fiorello, la super ospite in questione avrebbe origini italiane. Ma non solo. Nelle ultime ore proprio Amadeus, a Porta a Porta, ha dichiarato:

“Nella serata di sabato sera ci sarà un’altra piccola sorpresa. Piccola solo perché non posso dirti di chi si tratta, è una donna. È una GRANDE donna, per me è una GRANDE donna”.

A quel punto in molti sui social si sono convinti che sia proprio Ariana Grande la super ospite della finale di Sanremo 2023, e i fan sono già in trepidazione. Al momento tuttavia Amadeus non ha ancora rivelato il nome dell’ultima ospite che arriverà all’Ariston, ma di certo nelle prossime ore ne sapremo di più. Che si tratti davvero di Ariana? Non resta che attendere per scoprirlo.