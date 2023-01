NEWS

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Gli indizi sull’ospite internazionale di Sanremo 2023

C’è davvero grande attesa per Sanremo 2023. Di giorno in giorno Amadeus ci sta dispensando informazioni su quella che sarà la settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Tra gli ospiti internazionali pare sia in arrivo una donna, di origine italiana. Ma di chi si tratta?

A dare l’annuncio questa mattina è stato Fiorello, durante la diretta di Viva Rai 2. Il presentatore ha così lanciato la notizia e fatto una precisazione: “A Sanremo 2023 ci sarà un ospite internazionale donna e di origine italiana. Non è Lady Gaga”. Dunque abbiamo già un nome che possiamo, a quanto pare, escludere dalla fitta lista.

Secondo quanto emerso da Cinguetterai, Amadeus potrebbe svelare il nome in esclusiva a Domenica In, da Mara Venier. Nell’attesa di scoprire di chi si tratta, sul web è già partito il toto nome. C’è chi punta forte su Madonna, chi invece crede possa trattarsi di Ariana Grande. Qualcun altro accenna il nome di Carla Bruni o ancora Alicia Keys.

Insomma al momento diciamo che qualche nome è balzato fuori. Vedremo se qualcuno avrà indovinato o meno l’ospite internazionale che Amadeus è riuscito a portare al Festival di Sanremo 2023.

Intanto, ricordiamo che il direttore artistico della kermesse canora proprio a Viva Rai 2 nei giorni scorsi ha mostrato in anteprima il palco che accoglierà i cantanti in gara e i numerosi ospiti. Della scenografia balza subito all’occhio la cupola illuminata. L’intero allestimento è stato curato dal direttore alla fotografia Mauro Catapano e dagli architetti Gaetano e Maria Chiara Castelli.

Nella giornata di ieri, invece, è balzato fuori, mediante Il Giornale, l’elenco dei presunti duetti che vedremo nella serata delle cover. Mentre invece Davide Maggio ha lanciato il rumor sulle possibili collaborazioni di Giorgia e Ultimo a Sanremo 2023 proprio nel quarto appuntamento. Oggi si tratta solo di indiscrezioni, ma vedremo se verranno o meno confermate da Amadeus.