Andrea Sanna | 18 Agosto 2022

Sanremo 2023 Tiziano Ferro

Sanremo 2023: in gara Tiziano Ferro?

Se la notizia dovesse essere confermata sarebbe davvero INCREDIBILE! A lanciare la bomba (perché di questo si tratta davanti una notizia del genere) è il settimanale Oggi, secondo cui Tiziano Ferro sarebbe pronto a un clamoroso ritorno a Sanremo 2023. Ma non nelle vesti di super ospite, come già accaduto nel 2020. In quell’occasione regalò al pubblico performance emozionanti e di altissimo livello. Stando a quanto si apprende dalla rivista, infatti, il cantautore di Latina potrebbe essere uno dei Big in gara.

Esattamente come accaduto per Elisa lo scorso anno, pare dunque che l’artista voglia rimettersi in gioco con una nuova ed emozionante avventura. E per lui si tratterebbe di un vero e proprio debutto, dato che in qualità di cantante in gara non vi ha mai preso parte. A raccogliere la notizia è Cinguetterai su Twitter, che fa sapere: “Tiziano Ferro potrebbe tornare a Sanremo 2023, questa volta in in gara, dopo l’uscita del nuovo album prevista per novembre. Questa è l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi. Sarebbe un altro colpaccio di Amadeus”.

Tiziano Ferro potrebbe tornare in gara a #Sanremo2023, dopo l'uscita del nuovo album prevista per novembre.

Questa è l’indiscrezione lanciata dal settimanale #Oggi.

Sarebbe un altro colpaccio di Amadeus. pic.twitter.com/51EY6MwDI2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 18, 2022

Ci teniamo a precisare che al momento la possibile presenza di Tiziano Ferro è una delle tante indiscrezioni che circolano su Sanremo 2023, ma se dovesse trovare conferme si tratterebbe davvero di un colpaccio da parte di Amadeus! Pensate che, solo nelle scorse ore, si è parlato anche dei primi presunti Big in gara: “Primi nomi per Amadeus. Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival di Sanremo. Noi abbiamo i primi nomi della sua agenda: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e il ritorno di Al Bano. Previsto Fedez, non in gara, durante la kermesse, dove ci sarà la compagna Chiara Ferragni”.

A questi si andrebbe ad aggiungere il nome di Britney Spears come super ospite fortemente voluta da Amadeus e, se ci saranno delle ulteriori conferme allo scoop, ai Big si potrebbe aggiungere Tiziano Ferro! I fan intanto scalpitano.