Nicolò Figini | 13 Febbraio 2023

Boom di ascolti per la finale di Sanremo 2023

Marco Mengoni ha vinto la finale del Festival di Sanremo 2023 conquistando il primo posto in classifica grazie al suo brano “Due Vite”. In seguito ha rilasciato le prime dichiarazioni mandando un pensiero alle sue colleghe donne: “Vorrei dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi. Quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato dei pezzi meravigliosi su questo palco“. Anche Lazza, arrivato al secondo posto, si è congratulato con lui: “Marco, sei un gran giocatore e una grande persona. Complimenti, te la sei meritata“.

L’ultima serata della kermesse è stata molto lunga. Il programma è partito alle 20:30 per poi terminare poco prima delle tre del mattino. Una gara che ha visto esibirsi sul palco 28 cantanti. Poi si sono aggiunte le esibizioni degli ospiti Gino Paoli e Ornella Vanoni, sena contare la pubblicità, gli sketch, la prima classifica, le esibizioni dei finalisti e l’annuncio del vincitore.

Il momento ha ottenuto uno share del 66% e 12.256.000 spettatori. Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21:25 alle 23:54, ha registrato 14.423.000 spettatori con il 62.7%, mentre la seconda parte, dalle 23:58 alle 1:59, ha ottenuto 9.490.000 spettatori con il 73.65% di share. Ma è di questa mattina, come riporta il profilo Twitter Cinguetterai, il dato che va dalle 02:00 alle 02:41:

“L’esibizione dei 5 cantanti in top 5 e la proclamazione di Marco Mengoni come vincitore di #Sanremo2023 raggiunge l’86,3% e quasi 7 milioni di spettatori. Dalle 02:00 alle 02:41“.

Si tratta di dati Auditel davvero molto alti che porteranno grande soddisfazione in Rai.