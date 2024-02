Sanremo

Nicolò Figini | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

La finale del Festival di Sanremo 2024 ha ottenuto un risultato straordinario in termini di ascolti. Ecco tutti i dati

La finale del Festival di Sanremo 2024 ha registrato dei risultato incredibile ottenendo degli ascolti record che vi andiamo subito a elencare.

Ascolti record per la finale di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 ha infranto diversi record per quanto riguarda gli ascolti delle varie serate, ma oggi ci concentreremo solo sulla finale. La kermesse ha chiuso con il 74,1% di share e 14.301.000 spettatori nella fascia oraria che va dalle 21:27 all’1:59.

Si tratta di un incremento dell’8% rispetto allo scorso anno. In quella occasione aveva segnato una media di 12.256.000 spettatori e il 66% di share. Un risultato veramente incredibile che adesso andremo a vedere un po’ più nel dettaglio in base anche alle fasce orarie, come riporta il sito della Rai.

La prima parte, dalle 21:27 alle 23:31 ha raccolto intorno al televisore 17.281.000 spettatori con uno share del 78%. Mentre la seconda parte ha tenuto incollati davanti allo schermo, dalle 23:34 alle 01:59, 11.724.000 spettatori con uno share del 78,8%.

Ma non finisce qui perché il risultato ancora più impressionante ottenuto dal Festival di Sanremo 2024 riguarda il segmento in cui è stato annunciato il nome della vincitrice, ovvero Angelina Mango. Questa mattina è stato rivelato che tra le 02:00 e le 02:40 lo share è arrivato a un picco di quasi il 90%. Gli spettatori, invece, sono stati 8.465.000.

Dati incredibili che hanno reso felici i vertici Rai e hanno chiuso in bellezza il percorso iniziato cinque anni fa di Amadeus e Fiorello. Vedremo in che modo se la caverà il successore del conduttore il prossimo anno. Al momento non sappiamo chi potrebbe essere questo professionista, né tantomeno se sarà un uomo o una donna.

Non appena avremo maggiori informazioni in merito non esiteremo a informarvi il prima possibile, del resto manca ancora diverso tempo.