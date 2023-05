NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

Sanremo 2024

Cosa starebbe accadendo ai casting di Sanremo Giovani 2024

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla partenza di Sanremo 2024, la grande macchina della kermesse si è già messa in movimento e Amadeus sta lavorando senza sosta affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Tuttavia in queste ore una notizia ha attirato l’attenzione del web. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera infatti, sembrerebbe che ai casting dei Giovani siano presenti degli emissari Rai. Il motivo? Si starebbe controllando che nel corso della prossima edizione non compaiano sul palco “profili alla Rosa Chemical”. Questo quanto si legge in merito:

“Gira voce che il direttore artistico fosse irritato per la presenza, durante il casting dei giovani, di emissari Rai preoccupati di evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical, il cantante che nella scorsa edizione ha cantato l’amore fluido e baciato Fedez in Eurovisione”.

Come sappiamo proprio il cantante ha partecipato all’ultima edizione del Festival, attirando su di sé non poche polemiche. Secondo Il Corriere della Sera dunque per Sanremo 2024 si vorrebbe evitare di avere altri personaggi come Rosa Chemical, che nel mentre ha conquistato il cuore di gran parte del pubblico. Lo stesso Amadeus si era espresso sulle critiche, e in merito aveva affermato:

“Ho paura del moralismo. Ci vuole l’educazione, non recare un danno ad altri. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra. Che esiste una persona che ama una donna, un uomo che ama un uomo, che una donna ama una donna. Ed è assolutamente normale, l’amore non va etichettato. Va portato ovunque, sul luogo di lavoro, nel mondo dello spettacolo, nel massimo rispetto per tutti quanti. Non ci vedo niente di male, credo che questa sia la società. Educo i miei figli così, non li ho visti mai sconvolti e i bambini crescono assolutamente bene. L’importante è che non si sconvolgano i genitori. Tu spieghi un messaggio a tuo figlio se sei in grado di capirlo, altrimenti quello è il problema vero“.