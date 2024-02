Sanremo 2024, Ghali riceve una sorpresa dalla mamma in platea durante la finale

Sanremo

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

La madre di Ghali si è alzata in piedi all’Ariston con un cartello in mano per fare il tifo al figlio durante la sua esibizione al Festival di Sanremo 2024.

Il tifo della madre di Ghali a Sanremo 2024

Questa sera sta andando in onda l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2024 e tutti i Big si stanno esibendo uno dopo l’altro. Tanti anche gli ospiti che sono saliti sul palco, come per esempio Gigliola Cinquetti, Luca Argentero e anche Tananai. A un certo punto si sono anche verificati alcuni inconvenienti riguardati il televoto, in quanto questo era andato in tilt per le troppe persone che stavano tentando di esprimere la propria preferenza.

A un certo punto è stato il turno di Ghali, il quale ha portato il brano “Casa mia“. Accanto a lui anche l’alieno al quale lui stesso ha detto di parlare nella sua immaginazione:

“Ho chiuso l’album, ce ne eravamo dimenticati. Ce ne siamo accorti, lo abbiamo sistemato e Sanremo era la giusta destinazione. Il testo è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto il nostro pianeta sia bellissimo, e che nonostante le tragedie del mondo la natura sistema sempre tutto”.

Durante l’esibizione di Ghali nella finale di Sanremo 2024 è apparsa però anche la madre del cantante. La signora si è alata in piedi per fare il tifo per il figlio e ha alzato sopra la sua testa un cartello con su scritto: “Sei il mio vincitore, amore della mamma. TVB“.

La madre di Ghali fa il tifo per il figlio a Sanremo 2024

Un bellissimo messaggio che ha fatto molto piacere anche a Ghali stesso, il quale si è visibilmente emozionato quando il conduttore glielo ha fatto notare. Riuscirà a vincere o a ottenere almeno il podio? Lo scopriremo molto presto.